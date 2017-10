Más de 250 expertos participarán en "multicongreso" de micología en Liébana

Santander, 24 oct (EFE).- Más de 250 expertos participarán en un Multicongreso de Micología que se celebrará en Liébana del 28 de octubre al 4 de noviembre, donde se dará a conocer una "nueva variedad de hongo, que al parecer sólo existe en la comarca.

Así ha anunciado hoy la organizadora del congreso, Ita Paz Conde y descubridora de esta "variedad única en el mundo" de hongo, al que ha dado el nombre de "Lebanienses" una vez que, según ha explicado, ha podido secuenciar los "cuatro obligatorios para demostrar que es una especie nueva".

No obstante, ha apuntado que no es la única especie nueva que se presentará en el Congreso, porque sólo en Cantabria se han detectado en los últimos tiempos 16 de cuya existencia no se tenía constancia.

El "multicongreso" que ha sido presentado hoy por los consejeros de Medio Rural y Turismo, Jesús Oria y Francisco Martín, respectivamente, incluye la celebración de las XXV Jornadas Micológicas de la Confederación Europea de Micología Mediterránea, el IX Encuentro del Arco Atlántico, el IV Encuentro de Hongos Hipogeos Íbero-Insular y las XXXV Jornadas Europeas de Cortinarius.

Oria ha destacado la importancia de esta cita que culminará en 2018 con la publicación de un estudio científico micológico sobre la comarca de Liébana y su particular microclima mediterráneo en pleno Arco Atlántico.

Por su parte, Martín ha hecho hincapié en que el congreso servirá para "colocar" a la comarca de Liébana como "destino micológico". "El turismo micológico existe y Liébana va a ser un referente", ha opinado el consejero.

Por su parte, el residente de la Sociedad Micológica Cántabra, Alberto Pérez Puente, ha valorado el entusiasmo y el esfuerzo de los organizadores del evento y ha dicho que su celebración supondrá un aliciente para conocer los tesoros naturales de la comarca.

Entre la lista de invitados para el comité científico aparecen especialistas de esta materia, como el norteamericano James Trappe; los franceses Pierre-Arthur Moreau, André Bidaud y Bellanger; el búlgaro Boris Assyov y los españoles Gabriel Moreno, Luis Alberto Parra e Ibai Olariaga.

El multicongreso tendrá su centro de operaciones en Potes, en el Hotel Infantado, donde se montará la sala de investigación con el material microscópico y de análisis y se impartirán las conferencias, informa el Gobierno en un comunicado.

Durante el tiempo que dure el multicongreso también se abrirá en el Centro de Estudios Lebaniegos una exposición fotográfica sobre micología y están previstas varias salidas a diversos puntos de Liébana para el trabajo de campo.