Martes, 24 de octubre

Santander, (EFE).- El experto designado por Cantabria para participar en el grupo de trabajo sobre el nuevo modelo de financiación autonómica, Juan Manuel Rodríguez Poo, ha pedido hoy a los partidos políticos que "hagan el esfuerzo" de alcanzar una postura común de cara a la negociación que se abre ahora, porque la comunidad autónoma, ha advertido, "se juega mucho dinero".

HOSTELEROS BALANCE

Cuevas dice que la hostelería ha notado "ligeramente" el Año Lebaniego

Santander, (EFE).- El presidente de la Asociación de Hostelería de Cantabria, Ángel Cuevas, ha afirmado hoy que el sector ha notado "ligeramente" los efectos del Año Jubilar Lebaniego y, aunque le hubiese gustado un mayor impacto, está satisfecho con el crecimiento del 3,5 por ciento que ha experimentado.

LIBERBANK RESULTADOS

Liberbank sanea su balance antes de ampliar su capital en 500 millones

Madrid, (EFE).- Liberbank ha perdido 270 millones al cierre de septiembre por un saneamiento extraordinario de más de 600 millones tras desprenderse de buena parte de su cartera inmobiliaria y ya está listo para ampliar su capital en 500 millones de euros.

PARLAMENTO ECOMASA

Arasti: Sodercan actuó como el médico al que llamas para restablecer enfermo

Santander, (EFE).- El consejero de Industria con el anterior gobierno del PP, Eduardo Arasti, ha señalado que cuando se produjo la entrada de Sodercan en el proyecto de Ecomasa la sociedad pública "actuó como el médico al que llamas para restablecer a un paciente que está enfermo".

MINA REOCÍN

Martín calcula que en 18 meses empezarán "actuaciones mineras" en mina zinc

Santander, (EFE).- El consejero de Industria, Francisco Martín, ha adelantado que, en principio, se calcula que en un plazo "mínimo" de 18 meses comenzarán a realizarse las primeras "actuaciones mineras" en la mina de zinc del Besaya.

EDUCACIÓN OPOSICIONES

Educación prevé 438 plazas en 2018 para bajar la interinidad, según Mañanes

Santander, (EFE).- La Consejería de Educación prevé convocar para las oposiciones del próximo año 438 plazas, cuyo objetivo será, según su titular, Francisco Fernández Mañanes, "reducir a la mayor velocidad posible" la "altísima tasa de interinidad" de la región.

PP GOBIERNO

El PP dice que las empresas catalanas no llegan por la parálisis de Sodercan

Santander, (EFE).- El portavoz del PP en Cantabria, Íñigo Fernández, ha dicho hoy que la "crisis" de la parte socialista del Gobierno cántabro mantiene "paralizada" la empresa pública Sodercan y, por ello, ninguna de las cerca de 1.300 empresas que se han trasladado de Cataluña, ha elegido Cantabria como destino. El consejero de Industria, Francisco Martín, ha respondido que el Gobierno de Cantabria "no va a ir a buscar de forma activa" empresas a Cataluña, porque, en su opinión, esa forma de actuar refleja un "carroñerismo político" en el que el Ejecutivo regional no está dispuesto a incurrir. Y desde Sodercan se ha lamentado "el desconocimiento" del PP sobre sus funciones y su trabajo y ha subrayado que su política de desarrollo empresarial e industrial "no se basa en el oportunismo".

SEGURIDAD SOCIAL

La pensión media sube un 2,1 % en Cantabria en octubre hasta los 971,7 euros

Santander, (EFE).- La pensión media subió un 2,1 por ciento en Cantabria en octubre respecto al mismo mes del año anterior hasta los 971,7 euros, frente a un incremento del 1,8 en el conjunto de España que la situó en 924,56 euros para la media de las comunidades.

AEROPUERTO SERVICIOS

El aeropuerto amplía su oferta de restauración con 2 nuevos establecimientos

Maliaño, (EFE).- El aeropuerto Seve Ballesteros-Santander ha ampliado su actual oferta de restauración con la apertura de dos nuevos establecimientos, uno de ellos, el primero de la marca Délice Maison en España.

TRIBUNALES HOMICIDIO

Acusado de apuñalar a otro hombre pide perdón y dice que se le "fue la pinza"

Santander, (EFE).- El acusado de apuñalar a un hombre el 10 de mayo de 2016 en Castro Urdiales ha pedido hoy perdón, por unos hechos que reconoce en parte, pero que no recuerda, y que achaca a que se le "fue la pinza" por el alcohol, las drogas y los medicamentos para un trastorno psicológico que había tomado ese día.

SUCESOS APUÑALAMIENTO

Juez decreta prisión provisional para el joven que apuñaló a otro en Solares

Solares, (EFE).- El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Medio Cudeyo ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza para el joven de 18 años que el domingo supuestamente apuñaló a otro durante un riña en Solares, según han indicado a Efe fuentes judiciales.

TIEMPO OCTUBRE

La Aemet prevé que siga buen tiempo los próximos días, normal en estas fechas

Santander, (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para los próximos días que continúen los cielos despejados, soleados y sin precipitaciones, una situación meteorológica que es "habitual" en estas fechas del año, según ha explicado a Efe el responsable de este organismo, José Luis Arteche.

SANTANDER OBRAS

Comienza la mejora de nueve calles de Santander, que estará para abril 2018

Santander, (EFE).- La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha acudido hoy al inicio de una de las obras de mejora de nueve calles de la ciudad, en las que se van a invertir 714.000 euros y que se prevé que estén acabadas en abril del próximo año.

TORRELAVEGA MUNICIPAL

Torrelavega podrá imponer hasta 10 multas consecutivas por no limpiar fincas

Torrelavega, (EFE).- La nueva ordenanza de protección de bienes públicos y convivencia ciudadana de Torrelavega podrá sancionar con hasta 10 multas consecutivas de 300 euros a los propietarios de fincas en mal estado y prohibirá realizar pintadas, usar pirotecnia en las calles y alimentar a animales en la vía pública o en los parques.

VILLAESCUSA MUNICIPAL

Villaescusa aprueba 539.800 euros para realizar diversas inversiones

Villaescusa, (EFE).- El pleno del Ayuntamiento de Villaescusa ha aprobado tres modificaciones de crédito del presupuesto de 2017, prorrogado de 2016 y con cargo al remanente de tesorería de ese año, que por importe de 539.800 euros para realizar diversas inversiones y actuaciones en el municipio.

SANTANDER JUVENTUD

Farmacéuticos informarán en colegios de Santander sobre el consumo de alcohol

Santander, (EFE).- El programa educativo de prevención del consumo de alcohol en menores de edad "Menores ni una gota" repartirá folletos informativos en las oficinas farmacéuticas de Cantabria y formará a farmacéuticos para que impartan charlas en los colegios de Santander sobre los riesgos asociados a este consumo.

MICOLOGÍA CONGRESO

Más de 250 expertos participarán en "multicongreso" de micología en Liébana

Santander, (EFE).- Más de 250 expertos participarán en un Multicongreso de Micología que se celebrará en Liébana del 28 de octubre al 4 de noviembre, donde se dará a conocer una "nueva variedad de hongo, que al parecer sólo existe en la comarca.

EDUCACIÓN DEPORTE

Los Juegos Deportivos Escolares incorporan este curso 5 nuevas disciplinas

Santander, (EFE).- Los Juegos Deportivos Escolares constarán este curso de 29 disciplinas distintas, en las que se espera que participen unos 12.000 niños y entre las que se incluyen por primera vez las de tenis, taekwondo, vela, hockey hierba y rugby.

TORRELAVEGA LITERATURA

Torrelavega edita una tesis doctoral sobre la figura y la poesía de Hidalgo

Torrelavega, (EFE).- El Ayuntamiento de Torrelavega, a través del Aula Poética José Luis Hidalgo, ha editado la tesis doctoral sobre el escritor de Torres que ha sido realizada por María Ángeles Chavarría, un trabajo que fue calificada con sobresaliente 'cum laude' hace dos años en la Universidad de Valencia.