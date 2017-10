Sodercan dice a PP que su política de desarrollo no se basa en el oportunismo

Santander, 24 oct (EFE).- La sociedad pública Sodercan ha lamentado hoy "el desconocimiento" del PP sobre sus funciones y su trabajo y ha subrayado que su política de desarrollo empresarial e industrial "no se basa en el oportunismo".

Así ha respondido al portavoz del PP, Íñigo Fernández, quien ha afirmado que la "crisis" de la parte socialista del Gobierno cántabro mantiene "paralizada" la empresa pública Sodercan y, por ello, ninguna de las cerca de 1.300 empresas que se han trasladado de Cataluña, ha elegido Cantabria como destino.

Según Sodercan, si alguna empresa catalana quiere instalarse en Cantabria "sabe que tiene todos los recursos y todo el apoyo" del Gobierno de Cantabria y de la empresa pública "pero desde luego, nuestra política de fomento empresarial e industrial no se basa en el oportunismo", señala en un comunicado.

En su opinión, Fernández pone de manifiesto un "evidente desconocimiento" sobre el trabajo de Sodercan, cuya inversión en 2016 superó los 35,3 millones de euros frente a los 4 millones que invirtió el Gobierno del PP el año anterior, destaca.

Además apunta que el año pasado se concedieron más de 16 millones de euros en ayudas a empresas frente a menos de dos en 2015, y en 2017 se han convocado ayudas por más de 6 millones de euros.

Para Sodercan, estos datos "evidencian" que su trabajo ha experimentado "un notable impulso", que ha recuperado "sus señas de identidad como sociedad de fomento empresarial" y que "se ha vuelto a alzar como herramienta clave en el desarrollo económico de Cantabria y en la ejecución del modelo de crecimiento que el Gobierno de Cantabria lidera".

"Creemos en las potencialidades de Cantabria y de nuestras empresas y queremos sacarles el máximo rendimiento para el beneficio de la comunidad autónoma y de cada una de esas compañías, creemos en el potencial de Cantabria, en activos como nuestra localización geográfica privilegiada, la paz social, la universidad de excelencia, un tejido empresarial pujante y, por supuesto, el liderazgo político de un Gobierno que tiene claro un modelo de desarrollo propio y competitivo", argumenta.

Sostiene además que el hecho de que Íñigo Fernández no sepa qué gestiones se están haciendo, con quién está hablando Sodercan y si son "empresas catalanas, cántabras o del resto de España", no significa que esas gestiones no existan.

"De hecho, el que no lo sepa probablemente es un síntoma de que estamos llevando estos asuntos con la discreción y la prudencia que requieren y que cualquier persona con un mínimo de conocimiento sobre la materia entiende y espera", apostilla.

Sodercan insiste, por último, en que sigue trabajando cada día en la mejora de la competitividad y la productividad del tejido empresarial cántabro y en el desarrollo de las potencialidades de Cantabria para atraer inversiones.