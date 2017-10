Valdecilla obtiene seis premios "Best in Class" en la edición de este año

Santander, 24 oct (EFE).- El Hospital Valdecilla ha obtenido seis premios "Best in Class" (BIC) en la edición de este año, en la que se ha galardonado a los servicios de Anestesia, Dermatología, Hepatitis C, Nefrología, Patología Digestiva y la Unidad de Psoriasis entre las "Mejores unidades en atención al paciente".

Durante la entrega de premios hoy en Sevilla, el director gerente de Valdecilla, Julio Pascual, ha destacado la importancia de apostar por la cultura del cambio y la innovación tecnológica, así como la sólida excelencia y calidad de los servicios premiados, ha informado el Gobierno regional en un comunicado.

Valdecilla ha logrado 15 candidaturas finalistas en esta XII edición de Premios BIC, incluyendo las categorías de "Mejor hospital" y "Mejor proyecto de coordinación asistencial" por un trabajo del Servicio de Psiquiatría titulado "Consulta de alta resolución para el manejo de la conducta suicida y prevención del suicidio".

Además de los seis servicios premiados, también han resultado finalistas los Servicios de Cardiología, Enfermedades Infecciosas, Neurología, Nutrición Clínica, Psiquiatría, Reumatología y la Unidad de VIH/Sida.

Valdecilla ha sido el hospital con mayor número de finalistas (15), seguido por el Complejo Hospitalario de Pontevedra (12) y la Fundación Jiménez Díaz y La Fe de Valencia con 9 cada uno de ellos.

En la edición de este año se han presentado más de 770 servicios de centros hospitalarios de las 17 comunidades autónomas, lo que convierte a los premios "Best in Class" en la convocatoria de mayor impacto a nivel nacional.