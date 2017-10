Acusados de protesta a Diego dicen que fue "pacífica" y que les golpearon

Santander, 25 oct (EFE).- La acusados por la protesta al expresidente Ignacio Diego en la Universidad de Cantabria han asegurado hoy que su actitud fue "pacífica" y que recibieron "golpes" de los escoltas, que lo han negado y han denunciado un comportamiento "agresivo", al igual que el exjefe del Ejecutivo.

"Fue una actitud excesiva e innecesaria", ha opinado Diego en el juicio seguido hoy en el Juzgado de lo Penal número de 3 de Santander, por los incidentes ocurridos en febrero de 2014 cuando acudió a la Universidad de Cantabria como presidente para participar en un acto abierto a estudiantes.

Hoy han comparecido cuatro chicos y dos chicas, que se enfrentan a delitos de daños, coacciones y faltas contra el orden público, por los que la Fiscalía pide para ellos multas y para uno un año de cárcel, por los sucesos que se produjeran después de que el exjefe del Ejecutivo regional participara en el encuentro "Tengo una pregunta para usted".

A su llegada al edificio de los juzgados de la calle Alta de Santander, los acusados han sido recibidos con aplausos por varias decenas de personas convocadas por colectivos de estudiantes, con una pancarta con el lema: "No acallarán nuestros gritos. Ni una pregunta sin responder", que pedían que les absolvieran, al grito de "preguntar no es delito".

Este es el mismo lema de la huelga de estudiantes convocada hoy por distintos colectivos, que la han calificado de "éxito", con un seguimiento de entre el 50 y el 70 por ciento a primera hora, y de la manifestación que ha recorrido las calles de Santander con motivo de este juicio, que consideran una "farsa".

En el juicio, que no ha quedado visto para sentencia por la ausencia de algunos testigos y que se reanudará el 1 de diciembre, a las 10.15 horas, los acusados han rechazado que acudieran a la protesta convocados por algún colectivo, sino para mostrar su "indignación" porque no les habían dejado entrar al acto.

Y han manifestado que "en ningún momento" impidieron la salida del expresidente del edificio de las Tres Torres de la Universidad de Cantabria, sino que fueron sus escoltas los que les "empujaron" hacia Ignacio Diego y llegaron a golpearles.

"A mí me dieron un puñetazo por detrás en la cabeza", ha asegurado Marcos Martínez, quien ha negado que los manifestantes amenazaran o insultaran a los escoltas y ha afirmado que "solo" corearon "consignas políticas" a favor de la educación pública y en contra del Gobierno de Ignacio Diego y de su partido, el PP.

Martínez, que ha ocupado cargos en las direcciones regional y nacional de Podemos, ha denunciado, además, que cuando el coche que trasladaba al presidente tras ese acto arrancó "casi atropella" a unos jóvenes que portaban una pancarta y que "estaban cruzando la calle".

Sus manifestaciones han coincidido en líneas generales con las del resto de acusados y contrastan con las declaraciones de los escoltas y con lo dicho por el expresidente cántabro, que ha asegurado que le "insultaron" al entrar y al salir del acto.

Diego ha relatado que cuando llegó a la Universidad de Cantabria había un grupo de personas con una actitud "beligerante" y ha asegurado que propuso que se les dejara entrar para celebrar el acto "con la mayor normalidad", pero que fue la seguridad privada de la institución la que se negó.

Al finalizar el encuentro con los "pocos" estudiantes que habían podido pasar, ha explicado que la actitud de los que estaban fuera "quizás por la espera", era "más beligerante", con una componente "más violenta y agresiva" por parte de algunos.

Ha recordado "singularmente" a dos de los acusados, a los que ha reconocido y entre los que se encontraba Marcos Martínez, que ha explicado que "mostraron más interés" en acercarse a él en una actitud "que no era tranquilizadora", ha definido.

Después, en la salida del edificio y cuando ya estaba dentro del coche de los escoltas, que no le pudieron introducir en el oficial porque estaba "rodeado", Diego ha declarado que hubo dos personas que intentaron entrar en el vehículo, mientras otras tres se colocaban delante con una pancarta.

"Lo que no entiendo era que hacían allí, por qué querían llegar al coche y para qué", se ha preguntado el expresidente regional, quien ha subrayado que no ha querido "dar importancia" a este incidente y ha recordado que la denuncia no partió de él. "No me mueve el ánimo de hacer daño", ha concluido.

Antes, los escoltas han negado que golpearan a ninguno de los participantes en la protesta, sino que, por el contrario, han asegurado que esas personas estaban "muy alteradas y agresivas" en una acción que consideran "coordinada", en la que han apuntado que Martínez "era uno de los que arengaba a los demás".

"Todos los que estaban allí insultaban, amenazaban, escupían e intentaban agredir", ha recalcado el jefe de escoltas ese día, quien ha reconocido a todos los acusados como participantes en la protesta y ha dicho que, aunque ha tomado parte en otras acciones similares, "ninguna" ha sido como ésta. "La alteración que tenía la gente era algo excepcional", ha aseverado.