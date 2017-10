Iglesias culpa al PP de la situación crítica en la que se encuentra España

Santander, 27 oct (EFE).- El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha afirmado que la situación actual del país, con los catalanes queriendo "irse de España", se debe al Partido Popular y también ha criticado a los socialistas, por su aproximación a las tesis de Ciudadanos y PP.

En este sentido, la razón por la que los independentistas se han movilizado "ahora y no hace diez o quince años", es, "en dos palabras, por el PP", porque hubo un Estatut de Cataluña votado en el Congreso y en el Parlament y "el PP forzó a sus magistrados del Tribunal Constitucional para generar el incendio".

Para Iglesias, el PP actúa así porque "hablar de Cataluña les permite no hablar de la corrupción".

Y, en cuanto al PSOE, Iglesias ha criticado a su secretario general, Pedro Sánchez, por situarse ahora "al ladito de la extrema derecha de Rivera y al ladito de Mariano Rajoy", después de haber ganado las primarias "hablando de Podemos como socio preferente, de plurinacionalidad y de que había que echar a Rajoy".

Iglesias se ha expresado en estos términos durante su intervención en un acto del partido celebrado en el Palacio de Festivales de Santander, a cuyas puertas le esperaba una treintena de personas con banderas de España y profiriendo gritos de ¡Viva España! y contra los representantes de la formación morada y el presidente de la Generalitat.

Aunque finalmente no se produjo el encuentro entre Iglesias y los manifestantes, sí se vivieron momentos de tensión entre éstos y algunos representantes de Podemos, que fueron atajados al llegar efectivos de la Policía Nacional.

Sin aludir directamente a estos incidentes, Pablo Iglesias ha destacado que, por mucho que les "griten" o les "insulten", en Podemos no tienen "miedo". "Nosotros no nos vendemos, a nosotros no se nos compra, ni atendemos a amenazas", ha resumido el líder de la formación morada.

Para Iglesias, "la patria es lo contrario a un corrupto envuelto en una bandera o a una sede (Génova) financiada en negro, tapada con una bandera", porque en su opinión, la defensa de la patria radica más defender los servicios públicos que sustentan el estado del bienestar.

"Aunque los salvajes intenten resolver los problemas a golpes les vamos a decir que el pueblo español es orgulloso y no se va a dejar pisotear por corruptos", ha añadido Iglesias.

Los problemas políticos, según destaca Iglesias, no tienen que resolverlos ni las fuerzas del Estado ni los jueces, sino los políticos.

Finalmente, Pablo Iglesias ha opinado que "España no es un rey que no ha votado nadie, es sus gentes y sus pueblos", un país que "sólo es viable a través de la reconstrucción", de un "acuerdo entre generaciones, entre regiones, entre pueblos y naciones".

Y se ha despedido de los simpatizantes de Podemos, que llenaban la sala Pereda del Palacio de Festivales, anunciando que esta formación saldrá a las próximas elecciones municipales y autonómicas para "generar una España nueva, moderna, que no amenace nadie y que no empuje a nadie fuera".

"Que no se atreva nadie a manchar la palabra España", ha destacado Iglesias, expresando el compromiso de Podemos a "seguir a las duras y a las maduras".

En el acto de Podemos Cantabria también ha intervenido el diputado regional José Ramón Blanco que ha opinado que quienes se encontraban en la sala "sí que estáis defendiendo la patria", mientras que "los que están fuera -manifestándose contra Podemos- lo único que están defendiendo es a corruptos".

Por su parte, el coordinador de Podemos en Cantabria, Alberto Gavín, ha destacado que Podemos "se opone frontalmente" a la independencia de Cataluña. "Queremos una España en la que todos estemos cómodos, de la que nadie se quiera salir", ha afirmado.