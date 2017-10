Mañanes recibe a una delegación europea del proyecto ModuSOL

Santander, 28 oct (EFE).- El consejero de Educación, Cultura y Deporte, Francisco Fernández Mañanes, ha recibido a una delegación europea de la asociación estratégica del proyecto 'Development of digital module bases self oriented teaching and learning arrangements for disadvantaged target groups' (ModuSOL).

Este proyecto de cooperación para la innovación y el intercambio de buenas prácticas entre el alumnado de Formación Profesional tiene como principal objetivo desarrollar contenidos digitales basados en módulos de enseñanza-aprendizaje autogestionados y orientados a un público con menor grado de familiaridad con las herramientas tecnológicas de aprendizaje, como es el caso del alumnado de FP Básica.

Se trata de un proyecto concedido por la Agencia Nacional Erasmus de Alemania, al amparo del programa de la Unión Europea+Erasmus 2014-2020.

Esta semana se ha celebrado, en el centro concertado de Formación Profesional Decroly de Santander, la primera reunión de la asociación estratégica encargada de implementar ModuSOL, que está constituida por los siguientes centros y entidades: como coordinadora y beneficiaria de la subvención Berufsforderungwerk (Alemania) y como socios RegioVision (Alemania), Decroly (España), Institut Inpro (República Checa) y Deundee and Angus College (Reino Unido).

De acuerdo con las especificidades de la convocatoria del proyecto, los socios y el coordinador de ModuSOL, trabajarán su propuesta desde el 1 de octubre de 2017 hasta el 30 de septiembre de 2019.

Los cinco socios de ModuSOL trabajarán sobre estrategias efectivas de educación, conceptos y enfoques innovadores adaptados, en cada caso, al público objetivo del proyecto.

Los resultados conducirán al desarrollo de un modelo de educación del tipo e-learning 2.0, mediante la utilización de materiales digitales que se generarán durante los dos años de duración.

De esta forma, será el propio estudiante el responsable en un proceso de aprendizaje innovador quien fomente la comunicación y la motivación. Consecuentemente, esta estrategia reducirá sensiblemente el riesgo de abandono escolar temprano.

La Asociación Estratégica para el proyecto ModuSOL considera que se beneficiarán unas 40.000 personas directamente de él, entre estudiantes, formadores y responsables de formación. Además de esta primera reunión en Santander se celebrarán cuatro encuentros a lo largo del desarrollo del proyecto: dos en Alemania, una en República Checa, y un cuarto en Reino Unido.