La iglesia de San Juan del Alto Maliaño acoge un concierto de "Música Mundi"

Maliaño, 29 oct (EFE).- El grupo vocal "Música Mundi" ofrecerá el próximo 4 de noviembre, a las 20.00 horas y en la iglesia de San Juan del Alto Maliaño, en Camargo, el concierto "Música espiritual para un año santo" dentro de la programación prevista por el Gobierno de Cantabria para celebrar el Año Jubilar Lebaniego.

Según ha informado el Consistorio, que colabora con la Consejería de Educación, Cultura y Deporte en la celebración de este evento en el municipio, la entrada al concierto es gratuita hasta completar el aforo disponible.

Los asistentes a este recital podrán disfrutar de las interpretaciones de piezas como "Im Grünen" de Felix Mendelssohn, "In Herbst" de Johannes Brahms, "The Crowm of Roses" de Tchaikovsky, "Dir will ich singen ewiglich" de Handelr, "Amazing Grace" de John Newton o "Moon River" de Henri Mancini, entre otras.

El grupo santanderino "Música Mundi" es un cuarteto que comenzó su andadura en 1997 y que, en la actualidad, está formado por Lara Agudo, soprano, Iliana Casanueva, mezzosoprano, Miguel Ángel Bolado, tenor y director, y Abilio García-Barón, bajo.

La formación ha participado en numerosas citas culturales como "Las Edades del Hombre" en la catedral de Palencia, el 55 y 59 Festival Internacional de Santander (FIS), las IV Jornadas de Música Antigua de Rucandio o el concierto en el Palacio de Queveda ante la junta de patronos del Museo Guggenheim de Nueva York.