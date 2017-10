El PP cree que el CES "es un ejemplo más del desbarajuste" del Gobierno

Santander, 31 oct (EFE).- El PP de Cantabria considera que lo ocurrido con la ley para la creación del Consejo Económico y Social (CES) "es un ejemplo más del desbarajuste" del Gobierno regional, en el que "cada una de las ocho consejerías va a lo suyo".

En un comunicado, su diputada regional Isabel Urrutia considera que el Ejecutivo "ha llegado al culmen de su incompetencia" al no haber creado el CES "porque había tres consejerías que pensaban cada una de ellas que se estaban encargando los otros departamentos susceptibles de hacerlo".

Urrutia ha recordado que así lo ha reconocido ayer en el pleno del Parlamento de Cantabria "sin rubor alguno" el consejero de Presidencia, Rafael de la Sierra, "que desconocía que en las consejerías de Industria, y Economía, tampoco se estaba realizando trámite alguno".

"Es un ejemplo más de lo que ya es un clamor y totalmente palpable; la falta de Gobierno en Cantabria, en el que todos los consejeros van a su aire y nadie se preocupa de gobernar, de coordinar, y de dirigir las políticas que Cantabria necesita", ha manifestado.

Según la diputada del PP, éste "no es el único caso" que muestra la "descoordinación" del Ejecutivo regional, en el que "cada día sale uno y dice una cosa" y "son incapaces de sentarse en un Consejo de Gobierno y hablar para coordinar y para buscar soluciones conjuntas a problemas comunes".

"Es grave que ya ni disimulen, reconociéndolo y además asegurando que no saben de qué consejería es el tema del CES y que por eso no lo han realizado", ha incidido Urrutia, quien ha reiterado que "como no hay Gobierno, ni Consejo de Gobierno nadie puede ejecutar nada", ya que, según ha concluido, "falta la premisa primera para que se planteen soluciones a los problemas".