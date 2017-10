Estudio refleja que mujeres con sida no se ven ciudadanas de pleno derecho

Santander, 31 oct (EFE).- Un estudio encargado por la Asociación Ciudadana Cántabra Anti Sida (Accas), que contiene los relatos de mujeres seropositivas, desvela que son "pocas las que se sienten parte del mundo que habitan" y que, en ocasiones, no se consideran ciudadanas de pleno derecho.

La trabajadora social de Accas Noelia Fernández y el investigador de la Universidad de Cantabria Ignacio Haya han presentado hoy en rueda de prensa los resultados de este estudio, que recoge el testimonio de diez mujeres con esta enfermedad.

Los resultados del análisis desvelan la compleja situación de estas mujeres, que en su día a día se sienten rechazadas incluso por algunos de los servicios sociosanitarios y que, además de interiorizar, culparse y justificar su situación, sufren presiones y dinámicas excluyentes de su entorno.

Otro de los puntos que han destacado los investigadores es la sensación de inseguridad y los problemas de las mujeres para decidir si desvelar o no que padecen el VIH, por el miedo a ser rechazadas que esto supone.

"Yo no me siento protegida en casa porque nadie sabe lo que me pasa. ¿Cómo me van a proteger?", lamenta una de las mujeres que ha participado en el estudio.

Las mujeres encuestadas consideran que, si su entorno empresarial conociera la existencia de su enfermedad, su puesto de trabajo estaría "en juego".

Haya ha destacado que las protagonistas del estudio sienten una "insuficiencia de cuidado" y se ven a ellas mismas con un rol de cuidadoras.

Haya y Fernández, tras exponer los resultados, han opinado que las propuestas de intervención posteriores deben dirigirse hacia la búsqueda de espacios y tiempos de encuentro que enriquezcan la investigación y refuercen las redes de apoyo entre mujeres.

También ven necesarias nuevas vías de exploración y difusión en las que las mujeres puedan aumentar su agenda, que se organicen recursos y se elaboren propuestas de género, que se "repiense" el rol de servicios de estas mujeres e incidir en la necesidad de un grupo estable.

El estudio recoge el testimonio de diez mujeres entre los 18 y los 55 años que sufren la enfermedad, lo que a juicio del investigador, supone una cifra "importante" e "interesante" para un trabajo de carácter cualitativo y más teniendo en cuenta el número de habitantes de Cantabria.

La trabajadora social de Accas ha manifestado que este estudio busca "dar voz" a personas que tradicionalmente han sido "ignoradas y silenciadas" en una ámbito en el que las investigaciones están "masculinizadas".