Revilla afirma que presupuesto estará en vigor en plazo y no habrá "sablazos"

Santander, 31 oct (EFE).- El presidente regional, Miguel Ángel Revilla (PRC), ha afirmado hoy que el presupuesto de Cantabria para 2018 entrará en vigor en plazo y, en contra de las advertencias del PP, ha asegurado que no habrá ningún "sablazo" a los cántabros con más impuestos.

Revilla se ha pronunciado así en respuesta a los periodistas, tras ser preguntado por la tramitación presupuestaria, ya que hoy, 31 de octubre, se ha cumplido la fecha límite para presentar en plazo el proyecto en el Parlamento.

De hecho, la presidenta del PP cántabro, María José Sáenz de Buruaga, ha criticado en una rueda de prensa que el Gobierno no haya registrado todavía su proyecto de presupuestos y ha advertido de que incluirán una subida de impuestos.

"Lo que tienen que hacer (en el PP) es presentar su presupuesto", ha respondido Revilla en alusión al presupuesto del Gobierno de la nación, que todavía no se ha presentado ni registrado en el Congreso.

El presidente ha subrayado que el PP en el Gobierno de la nación fue "incapaz" de presentar el año pasado el presupuesto en plazo. "Y este año ni siquiera hay conato de presentarlo", ha afirmado, antes de recalcar que los populares "no están capacitados" para decir al bipartito PRC-PSOE que está retrasado en la presentación de las cuentas.

El presidente ha manifestado que no comenta el presupuesto "hasta que no lo vea", porque todavía no lo tiene. "Pero lo vamos a tener próximamente", ha agregado.

Revilla ha añadido que no conoce el documento. "No hemos tenido la reunión, no tengo ni idea, ahí no puedo hablar", ha dicho.

Pero sí ha garantizado que no habrá ningún "sablazo" a los cántabros, como se teme el PP. "No, no, sablazo ninguno. Sablazo es el de Montoro", ha concluido.