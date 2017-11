El PP asegura que Martín "sigue haciendo méritos para ser cesado"

Santander, 1 nov (EFE).- El PP de Cantabria ha reprochado hoy al consejero de Turismo, Francisco Martín, la "espantada" del nuevo director de la estación de esquí de Alto Campoo, que ha tachado como el "último episodio" de su "incompetencia", por lo que considera que "sigue haciendo méritos para ser cesado".

En un comunicado, el portavoz de Turismo del grupo popular en el Parlamento de Cantabria, Santiago Recio, ha denunciado que Martín "ha sido incapaz de nombrar un nuevo responsable para la estación de esquí de Alto Campoo" con la temporada a punto de iniciarse.

Esto "vuelve a demostrar", a su juicio, que Francisco Martín "más allá de titulares facilones, es con diferencia el consejero más incompetente del Gobierno de Revilla". "Y esto con el nivel que hay, es mucho decir", ha apostillado.

Recio ha recordado que el titular de Turismo "se mostraba ufano y desafiante hace unos días, cuando se le preguntaba sobre el paradero del nuevo director de Alto Campoo", asegurando que si al final no aparecía en su puesto de trabajo "había plan B y plan C".

"La realidad demuestra que Martín no tenía ningún plan, ni A, ni B, ni C", ha asegurado el diputado popular, quien ha asegurado que "no existía ninguna previsión en la selección de personal que pudiera ofrecer alternativas en caso de que fallara la primera opción".

Santiago Recio ha añadido que el tanto el consejero como el director de Cantur, Javier Carrión, han reconocido públicamente que "de los otros 19 candidatos, 9 no tienen la titulación exigida y los otros 10 no tienen ninguna experiencia profesional en la gestión".

"Esto es una muestra más, de la nefasta gestión de todo lo concerniente a esta Consejería dirigida desastrosamente por el señor Martín", ha aseverado.

El parlamentario del PP ha opinado, además, que esta situación se ve agravada "por la prepotencia del director de Cantur", que según ha añadido, "es el origen de este problema y quien ha dado lugar a que a un mes del inicio de la temporada", la estación de Alto Campoo no tenga director.

Finalmente, el portavoz popular de Turismo ha anunciado que formulará una serie de preguntas en el pleno del Parlamento de Cantabria para que "expliquen cuál es el plan B y el plan C" y "cómo se va a gestionar la estación de Alto Campoo esta temporada, que está a punto de iniciarse".