Sota, sobre apoyo a presupuesto y Carrancio: Todos los diputados tienen voto

Santander, 3 nov (EFE).- El consejero de Economía y Hacienda, Juan José Sota, ha insistido en que el proyecto del presupuesto se explicará a todos los grupos y, preguntado si el Gobierno se apoyará para aprobarlo en el exparlamentario de Ciudadanos Juan Ramón Carrancio, ha dicho que "todos los diputados del Parlamento tienen voto".

Sota se han manifestado así al ser preguntados por los periodistas por las negociaciones en la Cámara para la aprobación de los presupuestos y la posibilidad de que el Gobierno PRC-PSOE, que no tiene mayoría, se apoye en el exdiputado de Ciudadanos para sacar adelante las cuentas.

También la vicepresidenta ha sido preguntada acerca de esa posibilidad. No ha aludido a Carrancio y ha dicho que se va a negociar con todos los grupos y que tiene la esperanza de que el presupuesto obtenga el apoyo de más de un grupo.

El consejero de Economía y Hacienda ha coincidido en que se va a hablar con todos los grupos para recabar el apoyo y ha advertido de que todos los diputados tienen voto.

"Todos los diputados del Parlamento tienen voto, yo lo que vaya a votar un señor diputado que esté en un grupo u otro lo desconozco", ha comentado Sota.

Según ha recalcado, "aunque se hayan ido de su grupo, los diputados tienen derecho a voto". "A ningún concejal o diputado, por irse de su grupo, se le elimina el derecho a voto, según reconoce la Constitución", ha abundado.

Y, cuando los periodistas han insistido en preguntar por Carrancio, ha agregado: "Yo veo todos los días las noticias de lo que pasa en el Ayuntamiento de Santander, y cómo tratan los medios de comunicación cuando hay concejales que se llaman ahora no adscritos y votan con el equipo de gobierno".

Con todo, ha señalado que no conoce que haya ningún pacto porque no se ha empezado a negociar con nadie y el presupuesto no está finalizado.

El consejero ha dicho que espera que el presupuesto esté en vigor el 1 de enero, porque para todos los grupos es una prioridad.

La vicepresidenta ha recordado que el Consejo de Gobierno aún no ha aprobado el proyecto de presupuestos.

Una vez aprobado se llevará al Parlamento, y a partir de ahí las cuentas se presentarán a todos los grupos y se abrirá una negociación, ha explicado.

"Tengo la esperanza de que sea aprobado por más de un grupo político y esas negociaciones den fruto", ha añadido. EFE