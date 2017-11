Revilla afirma que los presupuestos de 2018 se van a negociar con "todos"

Santander, 6 nov (EFE).- El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha asegurado hoy en el pleno del Parlamento regional que para sacar adelante los presupuestos de la comunidad autónoma para 2018 su Gobierno va a negociar con "todos".

"Vamos a negociar con todos. Con ustedes también", le ha replicado Revilla al diputado de Podemos José Ramón Blanco, que le ha retado a negar que se vayan a negociar esos presupuestos con un diputado "tránsfuga", en referencia a Juan Ramón Carrancio, que ha abandonado Ciudadanos, aunque mantiene su asiento de diputado en el Parlamento.

El jefe del Ejecutivo regional ha respondido así a una pregunta de Blanco para saber cuándo va a cumplir el Gobierno de Cantabria el acuerdo alcanzado con Ciudadanos para aprobar los presupuestos de 2017, de nombrar a un representante de cada grupo parlamentario en once fundaciones y sociedades públicas.

Revilla le ha recalcado que ese compromiso se "va a cumplir" y ha manifestado que va a ser "pronto", porque, de hecho, ya ha enviado cartas a cada consejero para que se lleve a cabo.

De todos modos, ha precisado que eso genera "dificultades" al no haber antecedentes en España y plantear la necesidad del cambio de estatutos en algunas de esas entidades y sociedades.

"No tenemos nada que esconder, y se va a cumplir", le ha respondido al diputado de Podemos, que ha señalado que no cree al presidente, porque, según ha argumentado, ya le preguntó en noviembre sobre este asunto y le dijo que "ya casi estaba".

Blanco le ha retado, además, ha asegurar que no va a pactar ni los presupuestos ni ninguna otra iniciativa en el Parlamento de Cantabria con un diputado "tránsfuga" y que va a hacer "todo lo que sea posible" para pactar con el resto de grupos de la Cámara.

"Si no hace todo lo posible para apartar el transfuguismo de la política será el nuevo Juan Hormaechea", ha advertido a Revilla, a lo que el presidente ha contestado que no admite "ningún reto". "A mí usted no me puede dar lecciones de nada", ha apostillado.