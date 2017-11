Revilla asegura que ayuda del PP sería inestimable para negociar financiación

Santander, 6 nov (EFE).- El presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, ha pedido hoy al PP regional que "eche una mano" como "aliado inestimable" para negociar el nuevo modelo de financiación, mientras que la líder de este partido, María José Sáenz de Buruaga, ha asegurado querer ayudar pero ha criticado que no haya una propuesta.

"No se puede ayudar a quien no se deja ayudar", ha subrayado Sáenz de Buruaga en el pleno del Parlamento de Cantabria, donde ha preguntado al presidente regional qué pasos ha dado su Gobierno para afrontar esa futura negociación del nuevo modelo de financiación autonómica, al que ha denunciado que "no está presentando la atención que se merece".

La presidenta regional del PP y diputada autonómica ha recordado que todavía no hay una propuesta firme por parte del Gobierno de España, pero ha asegurado que "ahora comienza la verdadera negociación" y ha advertido de que "una mala negociación puede ser la puntilla" para la financiación de Cantabria.

"Ya vamos con muchos meses de retraso", ha subrayado Sáenz de Buruaga, quien ha recordado que Cantabria "no tiene ninguna prisa" en iniciar esa negociación, por que es la comunidad autónoma mejor financiada con el modelo actual, pero ha instado a prepararse para que la región "no reciba un euro menos" que ahora. "Apresurarnos no, pero prepararnos sí", ha remachado.

Revilla le ha replicado que "si alguien puede hundir la financiación de Cantabria es el PP" y ha aseverado que tener a este partido en la región como "aliado" sería una "ayuda inestimable", porque supone que cuando la presidenta de los populares cántabros llama al jefe del Ejecutivo español, Mariano Rajoy, sí se pone al teléfono, por lo que le ha pedido que "eche una mano".

El presidente regional ha incidido, además, en que el "gran criterio del nuevo sistema de financiación tiene que ser el coste efectivo de los servicios" que se prestan en cada comunidad.

Y ha subrayado el trabajo que lleva a cabo su Gobierno para logra un "frente común" con regiones que comparten criterios como Castilla y León, Galicia o La Rioja. "Ahí estamos todos los días, mandando constantemente documentos", ha reivindicado.

"Claro que el PP le va a ayuda y le va a acompañar", le ha replicado Sáenz de Buruaga en su segunda intervención, en la que se ha preguntado "a qué está esperando" el Gobierno de Cantabria para ponerse en marcha y ha instado a Revilla a "abandonar el frentismo"

A su juicio, "da la sensación" de que Revilla "se está preparando para gestionar otro fracaso". "Como siempre nadie al mando", se ha lamentado la líder de los populares cántabros.

"Nada me gustaría más que delegar en la presidenta del PP esta gestión", ha asegurado Revilla en su último turno de replica, en el que ha recalcado que la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica es el "gran reto" de Cantabria, para lo que ha añadido que está disputado a hacer "lo que sea".

En el pleno, el presidente cántabro también ha tenido que hacer frente a las críticas del diputado de Ciudadanos, Rubén Gómez, por la gestión de su Gobierno al elegir el nuevo director de la estación de esquí de Alto Campoo, que ha tildado de "vodevil".

"Es un ejemplo más del despropósito de la gestión de su Gobierno", ha opinado Gómez, quien ha reprochado al Gobierno que después de elegir a un director mediante un concurso, al final hayan tenido que "incumplir" sus propias bases para elegir a otro. "Al final se ha nombrado a dedo".

Revilla ha rechazado que el nombramiento de Juan Antonio Font como nuevo director de Alto Campoo haya sido a dedo, sino que ha explicado que el primer elegido no tomo posesión del cargo y se acudió a otro de los 19 candidatos que se presentaron.

El presidente cántabro ha recordado que Font ha sido director de la estación de esquí de La Molina y ha respaldado lo "acertado" de esta elección.

"Si pensamos en nombrar a uno a dedo, lo hubiéramos hecho desde el primer momento", ha alegado Revilla, que ha asegurado que la estación de esquí de Alto Campoo no ha estado "ni un minuto" sin director.