Sugar Daddy & The Ceral Killers y Jett Rebel, en Santander Music de invierno

Santander, 7 nov (EFE).- Santander Music ofrece dos nuevas citas dentro de su programación de invierno, con el ritmo enérgico de Sugar Daddy & The Cereal Killers, una big band que transporta al público a la Norteamérica de los 40, y con el pop del holandés Jett Rebel.

Sugar Daddy & The Cereal Killers actuarán el 17 de noviembre en El Almacén de Littel Bobby, y Jett Rebel ofrecerá un concierto el 14 de diciembre en la Sala BNS.

Santander Music, que en 2018 celebra su décimo aniversario, continúa así con su apuesta por integrarse en la programación cultural de la ciudad durante los próximos, con una oferta que, además de música en directo, incluirá teatro, arte, literatura, exposiciones y gastronomía.

Sugar Daddy & The Cereal Killers son, según los organizadores del festival, "una locomotora de rhythm & blues, swing y boogie woogie con una energía descomunal".

La banda nació en 2009 en Milán de la mano de Simone Caputo, más conocido con Sugar Daddy y es uno de los combos más destacados del circuito europeo.

En sus directos está siempre presente la música de artistas como Muddy Waters, Little Richard, Ray Charles o Luis Prima.

Jett Rebel empezó grabando en un estudio casero y se convirtió en una figura en Holanda con directos en los que hacía gala de su virtuosismo con hasta quince instrumentos.

En 2013 y 2014 dio el gran salto con la publicación de los EP "Venus" y "Mars", y una de sus canciones, "On the top of the world", fue incluida en la película "The amazing spiderman".

En 2016 publicó "Truck", veintisiete canciones que conforman la primera parte de una trilogía que completan "Don't die on me now", del mismo año, y "Superpop" en 2017.

Según Santander Music, Jett Rebel ha creado "un universo pop deslumbrante y mágico" y "una de esas raras especies capaces de recrear toda clase de estilos de forma admirable".