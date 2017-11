PP exige al Gobierno un plan de seguimiento de los bienes de interés cultural

Santander, 8 nov (EFE).- El Partido Popular ha exigido hoy al Gobierno de Cantabria que "ponga en marcha" un plan de seguimiento y estudio del estado de los bienes de interés cultural (BIC) de la región, porque "no se puede gestionar su conservación y recuperación a golpe de ocurrencia o a golpe de urgencia".

Para ello, la formación registró el 2 de noviembre en el Parlamento de Cantabria una proposición no de ley que se debatirá en el pleno del lunes 20 de noviembre y que ha presentado esta mañana en rueda de prensa el diputado regional y portavoz de Cultura del Grupo Popular, Íñigo Fernández.

El diputado ha señalado que en Cantabria hay más de trescientos bienes catalogados como BIC, con "estados de conservación muy desiguales" entre ellos, lo que, en su opinión, provoca "una creciente preocupación social" que ha llevado a que, "a lo largo del último año", haya habido en el Parlamento "numerosos debates" sobre bienes concretos, fruto de "sucesivas iniciativas políticas tramitadas por los distintos grupos parlamentarios".

Fernández afirma que "más allá" de llevar al órgano legislativo la "preocupación social" en relación con la situación concreta de un BIC, lo que se requiere es planificación.

"Lo que procede es que por parte del Gobierno se acometa una planificación", ha apuntado Fernández, quien ha afirmado que "tiene que apoyarse en un documento que incluya la descripción del estado actual de cada uno de los BIC de la región, su régimen de propiedad y qué soluciones se pueden articular desde la legislación para proceder a su conservación, su mantenimiento o su recuperación".

El diputado ha explicado que mediante esta iniciativa solicitan al Gobierno que ese documento se elabore en un plazo de seis meses, "para que, a partir de ahí, se pueda ordenar un calendario de actuaciones en el que se regulen, no solo los esfuerzos económicos, sino también los esfuerzos administrativos".

Según Fernández, si Cantabria es capaz de planificar sus inversiones en carreteras a través de un Plan, "mucho más necesario" es planificar el tratamiento que se le da a los BIC de la región y los pasos que ponen en marcha las administraciones para procurar su conservación, mantenimiento o recuperación.

Ha explicado además que, tras esos seis meses, el Ejecutivo debería remitir el documento al Parlamento, para que la Comisión de Educación, Cultura y Deporte analice el contenido de dicho informe, emita sus observaciones y remita su propia propuesta de programación a corto, medio y largo plazo, de tal forma que el documento definitivo sea "la guía de trabajo en un horizonte a seis, siete u ocho años".

"A nuestro juicio es muy importante que el Parlamento se implique en este tema, ya que no lo hace el Gobierno", ha apuntado el diputado, quien ha reclamado al Ejecutivo "que se ponga a trabajar en soluciones", porque, según él, hasta ahora "no hay trabajo" y "no hay atención".

"Presumir por las televisiones de España de la riqueza que tiene el patrimonio de esta región está muy bien, pero no solo es presumir, no solo es la televisión, también hay que trabajar" ha insistido Fernández.

Ha considerado además que la ciudadanía cántabra "tiene que tener la sensación de que el Gobierno trabaja en algo", y no la que "tiene actualmente" de que ante "cualquier reto de futuro, al otro lado de la puerta nunca hay nadie".

"En año y medio que queda de legislatura no vamos a conseguir grandes cosas, pero, si lo planificamos bien, lo trabajamos entre todos y aprobamos un plan, a lo mejor habremos hecho una aportación importante", ha concluido Fernández.