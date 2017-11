Juez no ve delito en denuncia de acta falsa contra Carrancio y David González

Santander, 8 nov (EFE).- El Juzgado de Instrucción no ha admitido la denuncia contra el diputado Juan Ramón Carrancio, el concejal de Santander David González, y Jesús Calleja y Roberto Morales, en la que se les acusaba de falsificar un acta de una reunión de campaña de las elecciones municipales y autonómicas de 2015.

En un auto de septiembre, que se ha difundido hoy y que es firme porque no se ha recurrido, el juez de Instrucción número 4 de Santander no admite la denuncia y acuerda el sobreseimiento de los hechos, porque entiende que no son constitutivos de infracción criminal alguna.

La denuncia fue presentada contra Juan Ramón Carrancio, diputado regional, y David González, concejal en el Ayuntamiento de Santander, como firmantes del documento, además de contra Jesús Calleja, delegado Territorial de Ciudadanos en Cantabria, quien presentó el documento como prueba en otro juicio en el Juzgado número 2 de Santander, y el abogado Roberto Morales.

El auto del juez indica que el acta hace referencia a una reunión de campaña que tuvo lugar el día 1 de mayo de 2015 en Torrelavega, en la cual Roberto Morales actuó como jefe de campaña de Ciudadanos.

Los denunciados siempre han sostenido que, por error, el documento está fechado el día 25 de abril.

El denunciante aseguraba que el acta está falsificada porque algunos de los que aparecen como intervinientes en esa reunión se encontraban en una convención de Ciudadanos en Madrid.

Pero, según el juez, este querellante no ha presentado ningún indicio objetivo o principio de prueba sobre que el acta pudiese ser falsa.

El Juzgado no admite los argumentos del denunciante y le deniega la personación como acusador particular porque no está directamente afectado por el delito. Tampoco acepta que sea acusador popular por no haber presentado la fianza.

El juez señala así que el denunciante no ostenta la condición de miembro del partido Ciudadanos ni está perjudicado ni por el hecho de que "determinadas personas hayan negado su asistencia" a una reunión en la que se nombra un coordinador de campaña y en la que él tampoco intervino.

El magistrado tampoco aprecia que, "de la veracidad o inveracidad del documento, se le genere gravamen alguno en sus derechos e intereses legítimos".

Igualmente, añade que la denuncia se ha presentado contra el abogado Roberto Morales, "que no confecciona el documento, ni tampoco lo aporta al proceso", pese a que ostente la condición de letrado en la causa del Juzgado número 2 de Santander.

El auto señala que "ser letrado no equivale a ser parte del procedimiento" y asegura que el denunciante incurre "en una confusión notable".

Además, el juez indica que no es competente para investigar a Juan Ramón Carrancio, ya que al ser diputado está aforado y la instrucción de una causa en su contra correspondería al Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

Por todo lo expuesto, el juez inadmite la denuncia y acuerda el sobreseimiento libre.