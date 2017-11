Sabadell dice que trasladó su sede por un motivo comercial y no institucional

Santander, 8 nov (EFE).- El director general del Banco Sabadell, Miguel Montes, ha manifestado que la entidad que dirige no trasladó su sede de Cataluña a Alicante por motivos institucionales, sino que lo hizo por cuestiones comerciales y para evitar una situación de inseguridad jurídica que pudiese afectar a su actividad.

"No tenemos mucho más que decir que esperar que las cosas se reduzcan a una normalidad y pase este episodio que a nosotros no nos gusta y lamentamos", ha deseado el director del Sabadell, quien ha impartido una conferencia sobre la ubicuidad de la nueva banca en Santander en la que ha contestado a preguntas de los asistentes.

Montes ha explicado que el Sabadell ya se había preparado para una situación como la que ha ocurrido en Cataluña porque de lo contrario no habría sido "diligente" ni "prudente" por su parte, y además ha dicho que, en el momento de producirse, ya sabían dónde tenían que situar su sede.

El director general ha considerado que la decisión del Banco Sabadell de trasladar su sede tuvo una repercusión, ya que sucedió antes que otros movimientos y, en su opinión, esto "puede haber tenido un impacto en la posición de determinadas visiones".

El responsable del banco ha destacado que desde el Sabadell están "muy contentos" con el nuevo emplazamiento de la sede, ya que Alicante es la segunda provincia española en términos de empleados, de capacidad operativa, con más accionistas y donde más cuota de penetración tienen.

"Los gentilicios no nos hacen justicia porque somos más alicantinos que otras cosas, me resisto a decir que no somos un banco catalán", ha explicado Montes, quien ha añadido que "lo que sí está claro" es que su entidad es "un banco español" y que "no tiene una opinión sobre la situación política".