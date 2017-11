Carrancio dice no se ha sentado a negociar presupuestos y que no los conoce

Santander, 9 nov (EFE).- El diputado del grupo mixto en el Parlamento Juan Ramón Carrancio ha dicho que no conoce el proyecto de los presupuestos y que no se ha sentado a negociar con PRC y PSOE, y ha añadido que si las subidas que se han adelantando en prensa son realmente así no podría apoyarlos porque deberían retocarse a la baja.

Carrancio se ha manifestado así al ser preguntado por los periodistas por los presupuestos, cuyo anteproyecto será previsiblemente aprobado por el Consejo de Gobierno el próximo lunes.

El diputado, que abandonó Cs hace cuatro meses y forma parte del grupo mixto, ha afirmado que no conoce el borrador de los presupuestos y que no se ha reunido con nadie.

"No hay negociación. No me he sentado a negociar. No sé si se habrán sentado con otros partidos, conmigo no", ha señalado, antes de recalcar que no puede decir más sobre el tema porque no ha visto ningún documento ni borrador presupuestario.

Con todo, ha añadido que, si son ciertas las subidas de impuestos que se han avanzado en la prensa, no podría aprobar los presupuestos porque entiende que "habría que retocarlo a la baja".

De momento, el consejero de Economía y Hacienda, Juan José Sota, solo ha hablado públicamente de que se prevé subir el impuestso de patrimonio, bajar el de sucesiones y donaciones en algunos supuestos, y "no tocar" el IRPF.

Además, Carrancio ha rechazado que se le considere "el diputado número 18" que apoya al Gobierno de PRC-PSOE y ha advertido de que la oposición en el Parlamento "no es tan plural como parece".

Ha explicado en este sentido que de las treinta votaciones que ha habido en este curso político, él ha votado con el PRC y el PSOE en quince ocasiones, mientras que "el diputado número 14 del PP" -en alusión a su excompañero de Cs Rubén Gómez- ha votado 25 veces con los populares y a favor de las once propuestas de ese grupo.