Jueves, 9 de noviembre

Santander, (EFE).- El portavoz del grupo regionalista, José María Fuentes-Pila, ha registrado esta mañana una enmienda a la totalidad al proyecto de Presupuesto municipal para 2018 propuesto por el equipo de Gobierno, que, considera, es "una ficción absoluta" y que "no hace frente a los principales problemas de la ciudad".

PRESUPUESTOS 2018

Carrancio dice no se ha sentado a negociar presupuestos y que no los conoce

Santander, (EFE).- El diputado del grupo mixto en el Parlamento Juan Ramón Carrancio ha dicho que no conoce el proyecto de los presupuestos y que no se ha sentado a negociar con PRC y PSOE, y ha añadido que si las subidas que se han adelantando en prensa son realmente así no podría apoyarlos porque deberían retocarse a la baja.

PRESUPUESTOS 2018

Cs condiciona apoyo a presupuestos a bajar impuestos y obviar a 'tránsfuga'

Santander, (EFE).- Ciudadanos ha condicionado su apoyo a los presupuestos de Cantabria de 2018 a que el documento no contemple subida de impuestos y a que Gobierno cumpla con lo pactado para el presente ejercicio y no se siente a negociar con el "tránsfuga" Juan Ramón Carrancio.

TRIBUNALES PARTIDOS

Carrancio estudiará acciones legales contra Cs y critica persecución política

Santander, (EFE).- El diputado regional Juan Ramón Carrancio ha dicho que estudiará iniciar acciones legales contra su expartido, Ciudadanos, al que acusa de emprender una "persecución política" y una campaña de "desprestigio" en su contra y de otros compañeros para evitar que se presentaran a las primarias de la formación.

BRECHA SALARIAL

Las cántabras trabajan 75 días gratis al año por brecha salarial, según UGT

Santander, (EFE).- Las mujeres cántabras trabajan 75 días gratis al año, 21 más que la media nacional, según su brecha salarial con los varones, que en la región alcanza el 20,6 % menos de remuneración por hora trabajada, la segunda más alta de España, según destaca UGT de acuerdo con datos del INE.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

La deuda de Cantabria crece veinte puntos en una década

Madrid/Santander, (EFE).- El peso de la deuda de Cantabria sobre su Producto Interior Bruto (PIB) se ha incrementado en casi 20 puntos en diez años, de 2006 a 2016, hasta llegar al 23 %, según un informe de la Red de Investigadores en Financiación Autonómica y Descentralización Financiera en España (Rifde).

TIEMPO OCTUBRE

Octubre fue uno de los más cálidos y secos de los últimos años

Santander, (EFE).- Octubre fue uno de los más cálidos y secos de los últimos años en Cantabria, con temperaturas que superaron los 30 grados a mediados de mes y precipitaciones que en Liébana o Valderredible apenas llegaron al 10 por ciento de lo esperado.

SANTANDER TAXI

Los taxis podrán circular por el carril del Metro Tus y recoger pasajeros

Santander, (EFE).- Los taxis de Santander podrán circular por el carril rápido habilitado en el corredor Valdecilla-Sardinero para el Metro TUS y recoger y dejar pasajeros a lo largo de su trazado, preferentemente en zonas donde no interfieran en la circulación.

SANTANDER MICROESPACIOS

Obras del microespacio de Fernando de los Ríos concluirán en diez semanas

Santander, (EFE).- La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha asistido hoy al comienzo de las obras del microespacio de Fernando de los Ríos, que fueron adjudicadas a la empresa cántabra Senor y cuentan con una inversión de 273.985 euros y un plazo de ejecución de diez semanas.

PICOS EUROPA

Las tres CCAA de Picos de Europa ultiman un programa por su primer centenario

Oviedo, (EFE).- Las tres comunidades de Picos de Europa, Asturias, Castilla y León y Cantabria, ultiman un programa de actividades para el próximo año con motivo del primer centenario del Parque Nacional, que incluirá actividades culturales y científicas, así como mejoras de los equipos de movilidad e instalaciones fijas del espacio.

CARRETERAS DESFILADERO

La caída de un peñasco en el Desfiladero de Hermida obliga a desviar tráfico

Santander, (EFE).- La caída de un peñasco de dimensiones importantes en el Desfiladero de La Hermida ha obligado a desviar el tráfico por un recorrido alternativo, aunque los equipos de la Demarcación de Carreteras trabajan en su retirada.

UNIVERSIDAD TECNOLOGÍA

Un total de 21 equipos participarán en tercer "Hack2progress" de la UC

Santander, (EFE).- Un total de 21 equipos, con 78 personas de diferentes comunidades autónomas, se han inscrito en la III edición del Hack2Progress, que mantiene la matrícula abierta hasta el 12 de noviembre.

TEATRO ESTUDIANTES

Cantabria será la sede del I Encuentro Nacional de Teatro de Estudiantes

Santander, (EFE).- Cantabria acogerá del 13 al 17 de noviembre el I Encuentro Nacional de Teatro de Estudiantes, en el que los participantes convivirán e intercambiarán experiencias, se subirán a las tablas, entrarán en contacto con profesionales de las artes escénicas y se formarán en talleres.