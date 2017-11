PSOE rechaza el presupuesto de Santander por continuista e insolidario

Santander, 10 nov (EFE).- El portavoz del grupo socialista, Pedro Casares, ha explicado que su grupo ha presentado una enmienda a la totalidad del presupuesto de Santander 2018, por considerar que es "insolidario" y "continuista en las políticas y en los errores del pasado".

Casares, en conferencia de prensa, también ha tildado de "irreal" el documento del presupuesto para 2018, que considera "irreal", por contener unas cuentas que, además de ficticias, no reflejan la realidad de la ciudad.

Según ha explicado, la enmienda a la totalidad de plantea su grupo es una enmienda al modelo de ciudad y a la gestión que de ella lleva a cabo el equipo de Gobierno.

La primera de las "diez razones" con la que Casares explica el rechazo de los socialistas al presupuesto, apunta a que el equipo de gobierno lo ha elaborado demostrando una "nula voluntad de consenso y participación", principalmente porque cuentan con el "voto asegurado" del exconcejal de Ciudadanos David González.

También ha destacado que el presupuesto está "condicionado" por la anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que fue declarado ilegal por el Tribunal Supremo.

Casares, asimismo, ha aludido a la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria que ha obligado a modificar la ordenanza del impuesto de plusvalía, con lo que "se crea incertidumbre" sobre lo que espera recaudar el equipo de gobierno por este concepto.

"No cumplen lo que aprueban", ha subrayado Casares, destacando que el 22 por ciento de los ingresos previstos en 2016 no se ejecutó y el 34 % de los gastos tampoco. Y ha añadido que no se gastó el 87 por ciento de las inversiones previstas (70 millones de euros).

A Casares le parece "especialmente sangrante" que se suba el IBI, con lo que se recaudaran 57 millones de euros frente a los 32 de 2017. Además, ha lamentado que no haya una política de progresividad en las ordenanzas fiscales.

Otras criticas de Casares apuntan hacia el mantenimiento de copagos como el de teleasistencia y ayuda a domicilio y a la "continua privatización y externalización" de servicios públicos, que ha llevado, destaca, a que "50 millones de euros los gestionan empresas privadas".

También ha destacado que se destinan más de 23 millones de euros a empresas, sociedad y organismos públicos; mientras hay una "ausencia total" de políticas de empleo.

En este sentido, Casares ha criticado que únicamente se destinen 140.000 euros al pacto local por el empleo, al tiempo que se gastan 6 millones de euros en un Metro-Tus, al que el líder socialista denomina "carril bus".

Además, Casares ha lamentado que el "principal objetivo" del equipo de gobierno sea la amortización de la deuda y que se destinen más de 23 millones a empresas, sociedades y organismos públicos.

Casares también ha destacado que frente a todo esto, se constata en los presupuestos el "firme compromiso" del Gobierno de Cantabria porque "aumentan todas las partidas" con Santander, con un incremento del 14 por ciento en las transferencias corrientes para Santander; al tiempo que el Gobierno de Mariano Rajoy aporta "cero euros" en transferencias de capital con Santander.