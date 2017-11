Viernes, 10 de noviembre

Santander, (EFE).- La vicepresidenta regional, Eva Díaz Tezanos, ha asegurado hoy que la futura ley cántabra de igualdad vendrá a "reforzar" el esfuerzo del Gobierno de Cantabria en la puesta en marcha de políticas de igualdad y para luchar contra la violencia de género, y ha reiterado que se aprobará en la legislatura.

AGUA INVESTIGACIÓN

El sur de Cantabria tendrá nuevas fitodepuradoras tras el éxito de la primera

Santander, (EFE).- Cantabria seguirá aprovechando la capacidad de sus plantas autóctonas para descontaminar las aguas residuales con la construcción de nuevas fitodepuradoras en el sur de la región, tras los buenos resultados que se han conseguido con el proyecto piloto.

INCENDIOS FORESTALES

Gobierno impulsará nuevo plan de vigilancia pasiva para incendios forestales

Santander, (EFE).- El Gobierno pondrá en marcha un nuevo plan de actuaciones de vigilancia pasiva para prevenir incendios forestales en la comunidad, y que incluirá como novedad la posibilidad de dar a conocer los recursos del patrimonio histórico y cultural que se han integrado en el medio natural.

PRESUPUESTO SANTANDER

PSOE rechaza el presupuesto de Santander por continuista e insolidario

Santander, (EFE).- El portavoz del grupo socialista, Pedro Casares, ha explicado que su grupo ha presentado una enmienda a la totalidad del presupuesto de Santander 2018, por considerar que es "insolidario" y "continuista en las políticas y en los errores del pasado".

SANTANDER PRESUPUESTO

Vielva presenta siete enmiendas irrenunciables para su apoyo al Presupuesto

Santander, (EFE).- La concejala no adscrita del Ayuntamiento de Santander Cora Vielva ha presentado siete enmiendas y dos peticiones adicionales al presupuesto de 2018 y ha destaco que votará en contra del documento si no se incluyen sus peticiones porque consideras que son "asumibles" e "irrenunciables".

TRIBUNALES HOMICIDIO

Trece años y medio por acuchillar por espalda a un hombre y atacar al hermano

Santander, (EFE).- La Audiencia de Cantabria ha impuesto trece años y medio de cárcel a un hombre que intentó acabar con la vida de un antiguo amigo, al que asestó varias cuchilladas por la espalda cuando iba a abrir la puerta de su vivienda, y que además atacó a su hermano que fue a socorrerle.

SANTANDER TAXI

Igual defiende modelo de movilidad para avanzar aunque "los cambios asustan"

Santander, (EFE).- La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha afirmado hoy que las alteraciones que provocará el "concepto de movilidad" que quiere implantar el Ayuntamiento en la ciudad, con iniciativas como el Metro TUS, son "sencillas" y servirán para avanzar, aunque ha reconocido que "todos los cambios asustan".

PSOE TORRELAVEGA

Bustillo apuesta por reforzar primero el PSOE, antes de plantear políticas

Torrelavega, (EFE).- El candidato a la Secretaría General del PSOE de Torrelavega Bernardo Bustillo ha apostado hoy por reforzar internamente el partido antes de plantear un programa de gobierno local o propuestas políticas para solucionar los "complejos" problemas que tiene la ciudad.

ASTILLERO OBRAS

Astillero invierte 689.000 euros en rehabilitar el edificio Quinta Muslera

Astillero, (EFE).- El Ayuntamiento de Astillero está acometiendo la rehabilitación del edificio Quinta Muslera, en la calle Fernández Escárzaga y que afecta a 40 viviendas, que cuenta con un presupuesto de 688.676 euros, incluidos 84.000 euros de una subvención de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda.

ARTE RUPESTRE

Buscar que los niños se acerquen al Arte de la Humanidad

Pablo G.Hermida

Santander, (EFE).- El perfil de "cultureta" que visita museos busca cambiarse en el futuro y, por ello, algunos centros como el de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (Mupac) expanden horizontes y potencian que los niños se acerquen y descubran, mediante novedosos talleres, la historia de la Humanidad.

EEUU CINE

Nacho Vigalondo adaptará al cine un cómic del creador de "The Walking Dead"

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- El español Nacho Vigalondo adaptará al cine "The Comeback", un cómic de Robert Kirkman, creador de "The Walking Dead", según informó The Hollywood Reporter.