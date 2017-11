El PRC insta al PP a defender a Cantabria y abandonar la "sumisión" a Rajoy

Santander, 14 nov (EFE).- El PRC ha instado hoy al PP cántabro a que "defiendan a Cantabria" y "abandonen la sumisión más ferviente" al presidente Mariano Rajoy y al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, porque, según han incidido los regionalistas, "ni hay tren, ni obras, ni pagan lo que deben".

Su portavoz, Pedro Hernando, ha respondido así a la diputada nacional por el PP de Cantabria, Ana Madrazo, quien ha subrayado la "apuesta clara e inequívoca" del Gobierno de Rajoy por Cantabria, con respuesta a "todas" las demandas históricas de la comunidad, y ha criticado la estrategia "frentista" del presidente regional, Miguel Ángel Revilla.

En un comunicado, Hernando acusa a Madrazo de "falsear" y "manipular" los datos para "engrandecer" la "ficticia" gestión de "su amo" De la Serna y sostiene que la "única" obra que tiene actualmente licitada Fomento en Cantabria "son las cuatro curvas" del Desfiladero de la Hermida. "Ni una más", ha incidido.

Por ello, el diputado del PRC ha recalcado que la llegada de De la Serna al Consejo de Ministros "no ha servido para nada, ni a Cantabria ni a los cántabros" y ha lamentado que Madrazo "aplauda la ficticia y humeante" gestión del titular de Fomento.

En este sentido, ha recordado que la predecesora del ministro de Fomento, Ana Pastor, garantizó que el tren de altas prestaciones estaría licitado este año, lo que ha recordado que todavía no ha ocurrido. "No está y no lo esperamos", ha subrayado.

"Es indignante que los populares asientan, sin rechistar, a cada uno de los desaires que el Ejecutivo de Rajoy hace a Cantabria, a los cántabros y a sus representantes porque cada vez que el PP gobierna, esta comunidad autónoma pierde", ha sentenciado.

Hernando ha recalcado, además, que ha sido el Gobierno de Mariano Rajoy, con la "obediencia" de los diputados populares, el que "eliminó" la partida del Hospital Valdecilla del presupuesto de este año y el que no ha pagado lo correspondiente a 2016. "Es un Gobierno incumplidos y moroso", ha incidido.

"No lo vamos a tolerar y no nos vamos a callar. Seguiremos reclamando el pago de Valdecilla, Comillas, la Lomce y la Dependencia, así como cada una de las infraestructuras prometidas a esta tierra, tal como acordó el Parlamento", ha concluido el portavoz regionalista.