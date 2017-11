La banda municipal incorpora cuatro nuevos conciertos a su ciclo de otoño

Santander, 16 nov (EFE).- La Banda Municipal de Música de Santander ha presentado cuatro nuevos recitales dentro de su ciclo de conciertos de otoño que se sucederán durante las próximas semanas en el auditorio de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo ( Paraninfo de Las Llamas-UIMP) y en la Catedral.

La concejala de Cultura, Miriam Díaz, ha anunciado en nota de prensa que la formación santanderina continúa así programando propuestas para todos los públicos en el marco de un ciclo que arrancó el pasado 24 de septiembre y ha celebrado ya numerosos conciertos en distintos espacios de la ciudad.

Así, el primero de los nuevos recitales anunciados se celebrará este sábado, 18 de noviembre, en la sala de conciertos de la UIMP a partir de las 20.00 horas.

Con el título "Fusiones sinfónicas: Del jazz a la zambra", propondrá una evolución y metamorfosis de estilos musicales a través de las obras de compositores como Dmitri Shostakovich, Manuel de Falla, Ernesto Lecuona y Gerónimo Giménez.

El día 25 de noviembre, y también a las 20.00 horas, el auditorio de la UIMP acogerá el concierto "Metafísica y religión en la música", un programa que desde la propia Banda se califica como "complejo" y que incluirá obras como 'With Heart and Voice', de David R. Gillingham; 'Paris Sketches', de Martin Ellerby; 'Profanation from Jeremiah' de Leonard Bernstein o 'Blue Shades', del estadounidense Frank Ticheli.

Otro de los nuevos conciertos programados será el viernes 15 de diciembre, también en la UIMP a las ocho de la tarde, y estará enfocado a un público más familiar. Titulado "La municipal...en el país de los juguetes" ofrecerá obras como "Sinfonía de los juguetes", "O bosque animado", "Toyland suite" o la "Sinfonietta Alpestre".

Por otro lado, la Catedral será escenario el día 22 de diciembre (20.00 horas), del recital 'La Navidad en el mundo', que contará con la presencia del coro del Conservatorio Municipal Ataúlfo Argenta, interpretando obras como "Celtic Child", "Oh happy day" o el famoso villancico "Noche de Paz".

Además, la Banda Municipal continúa con los conciertos familiares "Evaristo y la magia de Disney" o la propuesta "Del pasodoble a la copla" que lleva la música a las residencias de mayores de la ciudad.

Igualmente, se siguen celebrando sesiones del ciclo Visita la Municipal con el que la agrupación santanderina muestra sus ensayos y ofrece conciertos especiales a distintos colectivos sociales de la ciudad.

Díaz ha destacado la actividad de la Banda Municipal de Música de Santander y ha animado a los vecinos a disfrutar de las nuevas propuestas.