VxL inicia proceso para sumar apoyo a manifestación para arreglar Desfiladero

Santander, 16 nov (EFE).- Vecinos por Liébana (VxL) ha iniciado el proceso para recopilar adhesiones de instituciones, partidos políticos, agrupaciones, asociaciones empresas y ONG para la puesta en marcha de una manifestación para el acondicionamiento del Desfiladero de La Hermida.

En una nota de prensa, VxL indica que ya se han sumado a este proceso cerca de medio centenar de entidades.

VxL pide a quien se sume que no utilice la manifestación por motivos partidistas, políticos o personales, y que quien vaya a la manifestación no lleve ningún tipo de simbología para no distorsionar el mensaje.

Por el momento, ninguna institución pública se ha sumado, aunque VxL confía en que algún ayuntamiento, la mancomunidad o las juntas vecinales "den el paso en los próximos días".

Vxl dice que coordina la manifestación pero "rechaza cualquier protagonismo".