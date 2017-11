Díaz Tezanos llama a cambio de mirada de la sociedad a víctimas de violencia

Santander, 17 nov (EFE).- La vicepresidenta del Gobierno de Cantabria, Eva Díaz Tezanos, ha llamado hoy a que se produzca un cambio en el discurso social y en la mirada con que la sociedad enfoca a las mujeres y a las víctimas de la violencia machista.

Díaz Tezanos se ha manifestado así en la inauguración de las XI Jornadas Nacionales de Violencia de Género, organizadas por el Centro Interdisciplinar de Psicología y Salud (CIPSA) y el Gobierno de Cantabria, y que reúnen hasta mañana a alrededor de 300 expertos en violencia de género y salud sexual.

Según ha informado el Gobierno de Cantabria en un comunicado, la vicepresidenta ha señalado que, aunque la prioridad es la seguridad, la atención y la reparación penal del daño, sin ese cambio se seguirá "muchos años más elevando la voz y denunciando desde las instituciones, pero no crecerá suficientemente el rechazo social que el maltrato y el asesinato machista merece".

A estos profesionales también se ha dirigido Díaz Tezanos, a los que ha pedido colaboración y continúa interlocución con las instituciones, trabajo coordinado, y potenciar sinergias "para poner fin entre todos y todas a la cara más visible de la desigualdad entre hombres y mujeres".

"Ningún acuerdo político tendrá virtualidad si las instituciones públicas, los agentes sociales, profesionales, y sociedad en su conjunto no asumimos en primera persona nuestra responsabilidad en lo que debiera ser visto como un problema de Estado, si no entendemos que no hacer y no hablar nos hace cómplices a cada uno y cada una de nosotros", ha asegurado.

Además, Díaz Tezanos se ha referido al consenso político en la lucha contra la violencia machista, que se materializará en las próximas semanas en "el tan deseado acuerdo político y social de un pacto de Estado contra la violencia de género".

"Un pacto que aterrice en el día a día, en las administraciones, en los profesionales que trabajan en esas cuestiones y en las víctimas, y que vaya acompañado de financiación suficiente para poner en marcha todas y cada una de las medidas necesarias", ha defendido.

La vicepresidenta ha recordado que también fue fruto del consenso político la ley de Cantabria para la prevención de la violencia contra las mujeres y la protección a sus víctimas, que se anticipó a la ley estatal y que ha sido la "guía para poner en marcha desde cero medidas de prevención y crear todo un sistema de apoyo, de protección y de atención a las víctimas y sus hijas e hijos".

Se trata, según ha añadido, de un sistema que "ampara y protege a las víctimas" y en el que cada vez confían más las mujeres, a juzgar por las cifras del Centro Integral de Atención a las Víctimas al que se dirigieron 2.295 llamadas en 2016 solicitando atención profesional y en el que se concertaron 660 citas de mujeres y menores, un 20% más que en el año anterior.