Igual lamenta que este año ha gobernado solo con apoyo del Gobierno central

Santander, 17 nov (EFE).- La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha pedido hoy confianza a los vecinos hasta final de legislatura para poder llevar a cabo todos sus proyectos para mejorar la ciudad, tras un año en el que considera que ha gobernado "solo" con el apoyo del Ejecutivo central y no del de Cantabria.

En una rueda de prensa para hacer balance de su primer año al frente del Ayuntamiento, Igual ha destacado de forma especial el apoyo que la ciudad recibe de su antecesor y actual ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, frente a la relación "correcta" que mantiene con el Gobierno de Cantabria, pero que "no está dando ningún fruto" para la capital.

"Somos muy conscientes de que tenemos que gobernar solos en Cantabria, pero sí con el apoyo del Gobierno central. No nos cabe duda de que Íñigo sigue estando en el día a día de Santander", ha resumido la alcaldesa.

De cara al futuro, ha señalado que el equipo de gobierno, que no tiene mayoría en el pleno, no tiene intención de pactar con ningún concejal no adscrito, sino que seguirá negociando con todos los ediles sus proyectos, que está convencida de que serán al final apoyados porque "son buenos" para Santander.

Mientras que en este año, ha destacado la cohesión de su equipo de gobierno y el trabajo para que la capital cántabra sea "cada vez más moderna y vanguardista" con inversiones en todos los barrios e hitos como la inauguración del Centro Botín o el Mundial de Vela, pero también "sombras" como la anulación del plan urbanístico o el derrumbe del edificio de la calle Sol.

Gema Igual, que fue proclamada alcaldesa en un pleno el 16 de noviembre del año pasado, tras la salida Íñigo de la Serna para hacerse cargo del Ministerio de Fomento, ha hecho una valoración "contundente" del trabajo llevado a cabo por ella y los 12 miembros de su equipo de gobierno, a los que ha agradecido su apoyo y que se dejen "la piel día a día" por la ciudad.

En especial, ha agradecido la ayuda que le ha prestado el portavoz del equipo de gobierno y concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, César Díaz, sobre todo en los momentos iniciales de "incertidumbre", al que se ha referido como su "extensión".

También ha valorado el apoyo "incondicional y no ligado al voto" que ha notado de los santanderinos, que ha alabado que siempre se hayan dirigido a ella con "respeto", incluso cuando le han hecho alguna reclamación. "Jamás me he encontrado en una situación difícil con ellos", ha apostillado.

A ellos, les ha pedido que la dejen trabajar a ella y a su equipo de gobierno hasta las próximas elecciones municipales y les ha ofrecido dedicación "absoluta" para "cambiar" la ciudad y hacerla "cada vez mejor", para lo que ha asegurado que tiene proyectos.

"Cuando en España estamos en una situación complicada, nosotros nos tenemos que diferenciar justo por lo contrario, por la unida y la estabilidad política", ha sentenciado.

En el ámbito político, Igual ha comparado la relación que el gobierno municipal mantiene con los ejecutivos español y cántabro y ha subrayado el nivel de inversiones del Estado en Santander, en especial del Ministerio de Fomento, con actuaciones que suman varios millones de euros.

Sin embargo, ha lamentado que la relación "cordial" que existe con el Gobierno de Cantabria no está representando "ningún beneficio" para la ciudad que ha recordado que acoge al 30 por ciento de los cántabros.

"No hay ni un solo proyecto que el Gobierno regional esté ejecutando en la ciudad de Santander", ha aseverado Igual, quien ha recalcado que no va a permitir que se "ningunee" a la capital y ha advertido de que seguirá pidiendo "lo que es justo" para la ciudad desde "la lealtad institucional y el respeto".

Entre esas demandas, se ha referido en varias ocasiones al soterramiento del ferrocarril, para lo que ha lamentado que el proyecto de presupuestos del Gobierno de Cantabria destina 450.000 euros en el caso de Torrelavega, mientras que Santander "no tiene nada". "Solo pedimos lo mismo que tienen otros", ha señalado.

También ha criticado que el Ejecutivo regional "no ha sido valiente" para seguir adelante con el proyecto de implantar en Santander un centro asociado al Museo Reina Sofía, en el que sí se mantienen el Gobierno de España y el Ayuntamiento.

Y ha recalcado que el Consistorio ha facilitado los trámites para la construcción de la nueva sede del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (Mupac), junto al Palacio de Festivales, un proyecto que confía en que salga adelante.

Por lo que se refiere a la gestión municipal, la alcaldesa ha desgranado las actuaciones llevadas a cabo este año en distintas materias y ha resaltado el nivel de inversión en obras y actuaciones por "toda" la ciudad.

Ha detallado que este año se han finalizado 26 proyectos por un valor de 22,4 millones de euros, mientras que ahora hay en marcha en Santander una inversión de 27 millones de euros en 16 obras y ya están proyectadas otras 34, por un importe de unos 75 millones de euros, ha detallado. "Esto solo lo hace el Ayuntamiento de Santander", ha agregado.

Igual también ha incidido en que el proyecto de presupuestos del equipo de gobierno para 2018 está enfocado a la atención a las persona, a la generación de empleo y al progreso de la ciudad.

Y ha recordado que se van a incrementar las bonificaciones, mientras que se mantendrán congelados las tasas y los precios públicos por tercer año consecutivo, lo que en la práctica supone, según ha concluido, bajarlos si se tiene en cuenta la carestía de vida.