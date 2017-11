Manuel Sánchez gana el Premio José María Pereda con "A plomo"

Santander, 17 nov (EFE).- El escritor Manuel Sánchez García, con su obra "A plomo", es el ganador del Premio Literario Gobierno de Cantabria 2017 de novela corta "José María Pereda", que está dotado con 12.000 euros y la publicación del libro por una editorial cántabra.

El ganador de la categoría de cuentos "Manuel Llano" es Raúl Castaños del Río, con "Cuaderno Andaluz", mientras que el premio de poesía "Gerardo Diego" ha recaído en Pascual Casañ con "La vida aparte", ambos dotados con de 5.000 euros y la publicación de las obras, según ha anunciado hoy la directora general de Cultura del Gobierno regional, Eva Ranea.

El jurado ha estado integrado por Luis Alberto Salcines, Juan Antonio González Fuentes, Lourdes Royano y, como presidente, Fernando Abascal.

El presidente del jurado ha destacado que la novela de Manuel Sánchez García, es "casi una obra primeriza" en la que se aprecia a un "grandísimo" lector, que sabe estructurar una historia en diferentes planos, describir un personaje por dentro y por fuera y domina los diálogos.

A su juicio, "A plomo" es una novela histórica y social con elementos europeos y españoles que "se lee fácilmente".

Además, ha dicho que este autor no era conocido por el jurado y su currículum literario "no ha sido muy premiado", algo que les alegra porque les gusta galardonar a aquellas personas que tienen interés por la escritura y que todavía no habían ganado otros certámenes.

Manuel Sánchez es licenciado en Derecho por la Universidad de Granada y anteriormente había publicado relatos en libros colectivos como "La Paloma" o "Amor con humor se paga".

Al margen del ganador, Abascal ha dicho que desde el jurado están "muy satisfechos" porque el nivel de la modalidad de novela corta ha sido "muy alto".

Los géneros predominantes en esta categoría han sido la novela histórica y de misterio, tanto policiaca como de investigación, aunque también se han presentado algunas de temática regional.

"Se ve que son novelas bien construidas y estructuradas y se ve que los autores han trabajado este género con fecundidad", ha subrayado.

El presidente del jurado ha manifestado que en la categoría de relatos ha sido más difícil seleccionar al ganador porque había muchos ejemplares presentados y, dentro de cada libro, había cuentos de calidad y otros en los que se produce "un bajón".

El ganador, Raúl Castaños del Río, ya ha publicado distintas novelas como "Sueños en conserva" y, entre otras cosas, tiene colecciones de libros temáticos, ha participado en jurados, es articulista deportivo y escribe letras musicales.

El libro ganador le ha resultado "muy interesante" al jurado, ya que utiliza los recursos "correctamente", además de ser "original y solvente".

Sobre "La vida aparte" de Pascual Casañ, Abascal ha destacado que "se ve el sabor clásico que tiene su poesía y que domina la escritura poética y, aún tocando temas convencionales, lo hace de una forma original".

Casañ es licenciado y doctor en Filosofía y Psicología, actualmente es profesor de Filosofía en la Universidad Jaume I de Castellón e inspector de educación de la Generalitat Valenciana, además desde 2010 participa en concursos de poesía y narrativa.

Abascal ha hecho hincapié en la satisfacción que supone para el jurado "el alto número de trabajos presentados con respecto a años anteriores", lo que en su opinión significa que el premio "adquiere cada vez más importancia y que tiene una resonancia literaria en el ámbito cultural español cada vez mayor".

Al concurso de novela corta se han presentado 27 trabajos, de los que se han admitido 19; al de Poesía Gerardo Diego han concurrido 43 obras, de las que se han aceptado 33; y al de cuentos Manuel Llano se han presentado 33 y se han admitido 29.

Ranea ha recordado que desde la Consejería se sigue apostando por estos premios literarios, que son de los "más veteranos" que se convocan en España.

Y ha apuntado que publicar las obras ganadoras en editoriales de la región supone "una forma de ayudar" a los editores cántabros.