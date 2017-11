Bonachea cree que PRC rompe pacto gobierno con rechazo a proyecto asfaltado

Rasines, 20 nov (EFE).- El alcalde de Rasines, Jaime Bonachea (PSOE), ha lamentado que el grupo municipal del PRC haya rechazado el proyecto socialista de asfaltado de La Mies y cree que los regionalistas "rompen" así el pacto de gobierno firmado en esta legislatura por "intereses electoralistas".

Bonachea ha explicado en un comunicado que este lunes se ha celebrado un pleno extraordinario para presentar proyectos a la orden de subvenciones de la Consejería de Obras Públicas para que los ayuntamientos puedan ejecutar mejoras en el período 2018-2019.

En este sentido, el grupo municipal del PRC "sin hacer sabedor a su socio de gobierno" ha votado, al igual que los concejales del PP, en contra de la propuesta de Alcaldía de asfaltar la zona de La Mies.

Una actuación valorada en 248.000 euros y de "gran necesidad para las viviendas y fincas, así como para las personas que pasean habitualmente por ese lugar", considera Bonachea.

El PSOE ha presentado el proyecto de asfaltado alegando que se había solicitado una subvención al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) para desarrollar otro proyecto paralelo de alumbrado energético, y que "se pueden obtener dos subvenciones en vez de sólo una, como plantean PP y PRC".

Además, considera que para esa actuación de alumbrado, impulsado por los otros partidos, se puede obtener financiación a través de la Consejería de Industria o bien a través del Grupo de Acción Local Asón-Aguera-Trasmiera, organismo en el que Ayuntamiento de Rasines dispone de "una partida de 106.000 euros, aún sin ejecutar por parte del grupo municipal del PRC", aclara el regidor.

"PP y PRC argumentan que se produce un ahorro energético con este proyecto de cambio de alumbrado a tecnología LED, que va a revertir en las arcas municipales, y que es una subvención segura frente a la del IDAE que no está aún concedida", explica Bonachea.

En opinión de este alcalde, el "único objetivo" de los concejales regionalistas y populares es que los socialistas "no puedan desarrollar ninguna inversión en lo que resta de legislatura en Rasines", porque sus argumentos "no son creíbles", dado que "si se pueden conseguir dos subvenciones no tiene sentido el hecho de rechazar una antes de que la concedan".

Sin embargo, Bonachea explica que la propuesta de mejora del alumbrado "sí ha sido aprobada", porque su partido "está de acuerdo en el ahorro energético que se producirá" con esta actuación.