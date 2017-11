Camargo aprueba pedir casi 3 millones de fondos Feder para un proyecto urbano

Maliaño, 20 nov (EFE).- El pleno del Ayuntamiento de Camargo, ha aprobado esta tarde, en sesión extraordinaria, el proyecto de regeneración urbana con el que el municipio solicita casi 3 millones de euros de fondos Feder, en concreto, los que se incluyen en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI).

Se trata de una iniciativa configurada como una estrategia de ciudad que centra su actuación en la zona ubicada entre las dos líneas ferroviarias, denominada como "Entrevías" y en el área urbana de Muriedas, y que se integra en otros planes, como el de ordenación urbana del municipio o el de movilidad ciclista de Cantabria.

En concreto, bajo la denominación "Camargo: magnética, atractiva e inclusiva", contempla actuaciones por un importe de 6.220.000 euros, de los que se solicitará una cofinanciación de 2.976.643 euros a través de fondos Feder para poder ejecutarlas entre los años 2018 y 2022.

Este punto del orden del día del pleno extraordinario de este lunes ha salido adelante con los votos a favor del equipo de gobierno (PSOE-PRC) e IU, en contra del edil no adscrito Marcelo Campos y la abstención del Partido Popular, y se trata de un proyecto que ha elaborado la Concejalía de Industria y Desarrollo Local.

Durante el debate, el portavoz del PP, Diego Movellán, ha lamentado que el municipio "vuelva a desaprovechar una oportunidad histórica" con un proyecto que, en su opinión, ha contado con "cero" participación ciudadana, de las juntas vecinales y de los grupos políticos.

También ha acusado al equipo de gobierno de "no creer" en el municipio y de "no tener" proyecto para Camargo, al tiempo que ha considerado que PSOE-PRC "ha entregado hoy" la financiación que contemplan estos fondos a Torrelavega, municipio que también opta a ellos, "por no haber hecho los deberes".

El portavoz del PSOE, Carlos González, ha felicitado al edil del área, Eugenio Gómez, por el trabajo realizado para dar forma "en tan poco tiempo" a un documento que recoge "un primer compromiso" con líneas estratégicas y maestras de actuación de lo que se llevaría a cabo con los fondos solicitados.

González ha remarcado, además, que la convocatoria no solicita un proyecto "cerrado", sino una memoria y ha afirmado, al respecto, que el de Camargo contiene "algo más" de lo que se pide.

Por IU ha intervenido su portavoz, Jorge Crespo, quien ha afirmado que "les gusta" el proyecto, aunque ha reclamado la realización de algunas de las actuaciones que contempla, como las pistas de baloncesto del centro urbano o la iluminación de la ría del Carmen, "al margen de la concesión o no de estos fondos".

El turno de intervenciones de la oposición lo ha cerrado Marcelo Campos, que ha expresado su rechazo a la iniciativa al considerar que las actuaciones que recoge son "absolutamente irrelevantes" y "no solucionan las cosas verdaderamente importantes", como la creación de empleo, ha dicho.

El teniente de alcalde, Héctor Lavín, ha defendido el proyecto, que ha sido "mejorado" respecto al del año anterior, y ha considerado que se trata de un documento que contiene un desarrollo estratégico "claro" del municipio en cuestiones sociales, económicas, estructurales y culturales.

Ha puesto de relieve que Camargo tiene capacidad de financiación para poder llevar a cabo esa estrategia, que contempla "por primera vez" las líneas matrices sobre "a lo que se debe el municipio y en qué debe mejorar".

Al respecto, ha destacado que el documento atiende las principales carencias del municipio en materia, entre otras cuestiones, de aparcamiento, desplazamientos, movilidad, seguridad, sanidad, zonas verdes o relaciones sociales.

El proyecto EDUSI de Camargo tiene como objetivos la regeneración urbana, social y cultural, la recuperación y sostenibilidad medioambiental, con el fomento del uso de la bicicleta, por ejemplo, y la potenciación de las tecnologías de la información mediante servicios públicos digitales.

Entre otras actuaciones concretas, plantea la creación de empresas innovadoras relacionadas con las industrias creativas y culturales, la regeneración del edificio de las antiguas oficinas de Cros o la creación de ayudas económicas para la rehabilitación y el alquiler de viviendas a jóvenes.