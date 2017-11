Acusado de abusos a menor dice que le envió mensajes porque le hicieron vudú

Santander, 21 nov (EFE).- El acusado de hacer tocamientos a una menor de ocho años y de contactar con ella cuando ya tenía once para proponerle actos sexuales ha dicho hoy que, aunque no la tocó, hizo "cosas" de las que "realmente" se "arrepiente", como enviarle mensajes, porque le habían hecho "un vudú o una brujería".

Así lo ha declarado en el juicio que este martes ha quedado visto para sentencia en la Audiencia de Cantabria.

La Fiscalía le acusa de un delito continuado de abusos sexuales a una menor de 13 años, de otro de abusos sexuales a una menor de dieciséis años y de un delito de exhibicionismo.

Según el Ministerio Público, el hombre hizo tocamientos a la niña en sus órganos genitales cuando contaba con ocho años y ambos convivían, porque él era pareja de la tía de la menor.

Además, afirma que, una vez dejaron de vivir juntos, le envió por teléfono imágenes de órganos sexuales masculinos erectos y vídeos de contenido erótico, además de proponerle actos sexuales y ofrecerle dinero a cambio de que le enviase fotografías suyas en ropa interior.

El hombre ha negado haber vivido en la misma casa que la menor y haber estado a solas con ella, y ha asegurado que "nunca" le hizo tocamientos.

Sin embargo, ha admitido que hizo "cosas" de las que realmente se arrepiente. "Pero no porque lo quise hacer", ha añadido.

Ha defendido que, aunque sabe que "es muy difícil de creer", "todo esto" es una "venganza" de su expareja, la tía de la menor, que le "dio a comer unas lentejas", a las que le puso alguna "droga", para hacerle "un vudú o una brujería". "Yo no sabía lo que hacía", ha señalado.

"Ni yo mismo lo creo. No sé qué me pasó", ha insistido el acusado, quien ha afirmado que mandó una fotografía de órganos genitales masculinos a la menor, aunque ha dicho que no eran los suyos, sino que los descargó de internet.

Cuando la Fiscalía ha leído otros mensajes telefónicos que supuestamente le envió a la menor, el procesado se ha quedado en silencio y ha optado por no responder si se los había mandado o no, pese a que ha apuntado que "no se acordaba" de los hechos.

Tampoco ha contestado a por qué le envió las imágenes si, según había declarado, no le había propuesto a la niña mantener relaciones sexuales.

La madre de la menor, que también ha testificado en el juicio que ha tenido lugar hoy, presentó denuncia el 6 de diciembre de 2015 y se le impuso a su antiguo cuñado la prohibición de acercamiento y comunicación con su hija.

Ha explicado que el acusado convivió con ella y con su hermana cinco años, de 2005 a 2010, y que su hija llegó a la casa cuando tenía cerca tres años, en torno a 2007.

La madre ha asegurado que el acusado sí se quedaba a solas con la niña cuando vivían juntos, porque no tenía trabajo, y que además seguía visitando la casa cuando su relación con su hermana, novia del procesado, había terminado.

Ha comentado también que "de vez en cuando veía triste" a su hija en el tiempo en que se presuntamente se desarrollaron los hechos.

La menor ha declarado a puerta cerrada.

En el escrito de calificaciones provisionales, el Ministerio Fiscal pide para el acusado una pena de seis años y medio de prisión, una medida de libertad vigilada tras su puesta en libertad de diez años, y prohibición de comunicación y aproximación durante catorce años.

Además, el fiscal pide que se condene al acusado a pagar una multa de 2.880 euros y una indemnización a la menor de 6.000 euros.