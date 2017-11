El centro cultural Quijano acoge mañana un concierto por Santa Cecilia

Renedo, 21 nov (EFE).- Alumnos de la escuela municipal de música del Ayuntamiento de Piélagos, de su coro y de su orquesta ofrecerán mañana, miércoles, a partir de las 18.30 horas y en el centro cultural Quijano, un concierto para celebrar la festividad de Santa Cecilia, patrona de los músicos.

Según ha informado hoy el Consistorio, alrededor de 40 alumnos de las especialidades de violín, piano, flauta, guitarra y canto serán los encargados de poner en escena un "rico" y "variado" programa musical en este recital, a través de interpretaciones instrumentales individuales, dúos, tríos, orquesta y coro.

Así, entre otras, se intercalarán en este concierto versiones de piezas musicales como "Yellow submarine" de The Beatles, "Melodía" o el "Himno a la Alegría" de Beethoven, el tema central de la banda sonora de la película Titanic "My heart will go on", "The trout" de Franz Schubert o "Dona Nobis Pacem" de Mozart.