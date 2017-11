El conservatorio de Santander acoge mañana un recital por Santa Cecilia

Santander, 21 nov (EFE).- El Conservatorio Municipal Ataúlfo Argenta de Santander celebrará mañana, miércoles, la festividad de Santa Cecilia, patrona de los músicos, con un recital en el salón de actos del centro abierto al público.

El programa del concierto, que comenzará a las 19.00 horas, incluye piezas de Schumann, Chopin y Haydn, entre otras, según ha señalado la concejala de Cultura y Turismo, Miriam Díaz.

En un comunicado, Díaz ha animado a los aficionados y amantes de la música a sumarse a esta celebración que se convierte además todos los años en una jornada para la convivencia entre los futuros músicos y sus maestros, y un día para la promoción y divulgación de este arte.

Ha resaltado también que representa una oportunidad para que los alumnos del Conservatorio municipal muestren al público su destreza y sensibilidad artística, y para que los vecinos se acerquen al centro y conozcan mejor su actividad.

El programa musical diseñado para esta ocasión se abrirá con una actuación del Taller de Percusión titulada 'Entre cajones', que dará paso a continuación a la interpretación de la 'Romanza I, Op.94 (Nicht Schnell)', de R. Schumann, a cargo de Elena Serna (oboe) y Eliezer Gutiérrez (piano).

También sonarán en el recital el 'Preludio y Allegro' de Pugnani-Kreisler, interpretado por Elena Marabini (violín) y Javier Laboreo (piano); 'Fantasía-Impromptu', de F. Chopin, con Mikel Canales al piano; y 'Elegía, Op.24', de G. Fauré, con Belén Marabini (violonchelo) y Javier Laboreo (piano).

Para cerrar el recital, Jorge Marabini (violín), Jorge Ceballos (cello) y Sofía Sánchez Maestro (piano), tocarán 'Piano trío in G Major Hob.XV: 25. Andante', de J. Haydn; y Andrés Pueyo (clarinete), Antonio Gutiérrez (clarinete) y Mª Ángeles López Alonso (piano), interpretarán el primer movimiento del 'Concierto para dos clarinetes, Op.35', de F. Kormmer.

El Ayuntamiento ha destacado, además, que la actividad musical continuará también esta semana con una nueva actuación de la Banda Municipal, dentro del Ciclo de Otoño, programada para el sábado, día 25, a partir de las 20.00 horas en el auditorio de la UIMP en Las Llamas.

El concierto, titulado 'Metafísica y religión en la música', plantea un programa que incluirá obras como 'With Heart and Voice', de David R. Gillingham; 'Paris Sketches', de Martin Ellerby; 'Profanation from Jeremiah' de Leonard Bernstein o 'Blue Shades', del estadounidense Frank Ticheli.