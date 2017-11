Policía Científica investiga causas incendio, tras lo que se valorarán daños

Santander, 21 nov (EFE).- La Policía Científica está investigando en el interior de Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander (MAS) cuáles han sido las causas que provocaron el incendio que se registró ayer, con lo que no se podrán valorar los daños de ese siniestro hasta que finalice ese trabajo.

Sí se ha podido ir sacando del museo las 1.500 piezas (dibujos, pinturas o esculturas) y los 2.500 objetos de numismática o litografías que había guardados en un bunker, en la parte baja del edificio, para evitar cualquier daño por las obras que estaban ejecutándose en el centro desde el pasado mes de abril.

La concejal de Cultura, Miriam Díaz, ha explicado a Efe que esos trabajos de retirada de todo ese arte pueden prolongarse hasta mañana, porque muchas de las obras tienen que sacarse individualmente debido a su tamaño o para que no sufran ningún deterioro.

Sin embargo, ha resaltado el "esfuerzo" que se ha hecho para que se hayan podido llevar a cabo todos los trámites necesarios con Patrimonio y con las aseguradoras para trasladar todas las obras de arte a otro lugar sin que existan problemas en un futuro.

Miriam Díaz ha asegurado que el expediente para hacer ese traslado con seguridad se llevó a cabo en unas dos horas, con lo que ha resaltado el trabajo realizado, siempre en colaboración con la dirección del museo.

El incendio se produjo en la madrugada de ayer y, a primera hora de la mañana ya no había problemas con el fuego, pero los bomberos mantuvieron hasta la tarde un retén para evitar cualquier foco caliente y eliminar el humo que estuvo durante horas saliendo de la cubierta del museo.

Durante todo el día de hoy, martes, la Policía Científica ha estado trabajando en el interior del museo y lo seguirá haciendo hasta que cuente con toda la información necesaria para conocer cuáles han sido las causas de este incendio en un edificio que llevaba cerrado desde abril por las obras de instalación de un ascensor y de arreglo de su cubierta.

Miriam Díaz ha precisado que hasta que la Policía Científica no acabe su trabajo no se podrá entrar en el edificio a evaluar cuáles han sido los daños que ha producido el fuego, que sobre todo se ha registrado en la primera planta, por lo que no afectó a las obras que ahora están siendo trasladadas, ya que cuando se iniciaron los trabajos en el museo se llevaron a un bunker en el sótano.