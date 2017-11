Mañanes defiende presupuesto inversor de educación que PP ve "desilusionante"

Santander, 22 nov (EFE).- El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Francisco Fernández Mañanes, ha defendido hoy el carácter "social e inversor" del presupuesto de su departamento para 2018, que para el PP resulta "desilusionante" y una "clara prueba" de la "errática" gestión del Gobierno de Cantabria en esta materia.

Fernández Mañanes ha comparecido ante la comisión de Economía del Parlamento de Cantabria para dar cuenta de su primer presupuesto al frente de ese departamento, tras tomar el relevo de Ramón Ruiz, con el que ha asegurado que comparte el programa de legislatura dentro del Ejecutivo de coalición PRC-PSOE.

El titular de Educación ha recordado que el proyecto de presupuesto de su departamento para el próximo año alcanzará los 494,5 millones de euros, con un incremento del 3,6 por ciento con respecto al presente ejercicio, en el que ha destacado que se destinarán 32,5 millones a inversión en infraestructuras.

Ha resaltado especialmente el incremento del 101,29 por ciento que experimenta la partida de Cooperación al Desarrollo, hasta los 1,2 millones de euros, y la subida de la dotación para Juventud en un 27,84 por ciento, que se elevará a los 734.000 euros.

Por su parte, la educación de Cantabria tendrá una asignación de 458,4 millones de euros, un 2,96 por ciento más que este año, mientras que el presupuesto de Cultura sube un 8,93 por ciento, hasta 1,7 millones de euros, y el de Deportes un 3,60 por ciento, para alcanzar los 306.000 euros.

"Son unos presupuestos pegados a la realidad que crecen lo que las cuentas públicas de la comunidad autónoma permiten en función de las circunstancias", ha resumido Fernández Mañanes, quien ha resaltado el "marcado carácter joven y solidario" de las cuentas de su departamento para 2018.

Sin embargo, el PP ha lamentado no coincidir con el consejo al no apreciar las "bondades" que ha trasladado de su presupuesto, que para la diputada popular Mercedes Toribio representa una muestra de que para el Gobierno de Cantabria la educación "no es una prioridad".

En este sentido, Toribio ha destacado que, mientras el proyecto de presupuestos generales de Cantabria del Ejecutivo regional para 2018 crece un 4,9 por ciento, el de Educación lo hace en un 2,96 por ciento.

Y ha señalado que, a pesar del cambio de equipo en la consejería y de las espectativas creadas, la política educativa "continúa la misma deriva" en el marco de una legislatura de "incumplimientos", en la que considera que se ha buscado "exclusivamente la paz sindical".

Además, ha subrayado que las obras que se incluyen en estos presupuestos son las "mismas" que en los de 2016 y 2016 y ha reprochado al Gobierno de Cantabria que ha sido "incapaz de hacer ninguna" de ellas, lo que, a su juicio, demuestra que los presupuestos de esta legislatura han sido "irreales".

Por su parte, el popular Íñigo Fernández, que ha compartido el tiempo de exposición con su compañera de partido, ha lamentado que en los presupuestos "no hay una nueva propuesta" en materia de Cultura, cuando se trata de un nuevo consejero. "La lectura que hacemos es que no hay una sola propuesta suya", ha apostillado.

La portavoz de Podemos, Verónica Ordóñez, también ha criticado la "subida miserable" del presupuesto de educación para 2018, que mantiene su peso con relación a la economía regional en cerca del 3,4 por ciento.

Por ello, Ordóñez ha alertado de que no se podrá cumplir el acuerdo alcanzado el año pasado en el marco del Consejo Escolar de que el presupuesto de educación represente el 5 por ciento del PIB de Cantabria en ocho años.

Por su parte, el diputado de Ciudadanos, Rubén Gómez, y Juan Ramón Carrancio, han criticado que en estos presupuestos no se incremente la partida para el banco de libros de texto para acercarse a la gratuidad, como se había comprometido el anterior consejero.

En su réplica, Fernández Mañanes ha señalado que el acuerdo alcanzado en el Consejo Escolar, con 120 medidas para mejorar el sistema educativo, "es una referencia" para el Ejecutivo regional, pero ha precisado que establece un margen "amplio" para su cumplimiento.

Y ha incidido en que la "prioridad" de este Gobierno "no ha dejado de ser nunca la educación pública", aunque ha alegado que "si se hubieran centrado todos los esfuerzos" presupuestarios en esa materia, no se podrían haber incrementado el resto de partidas.