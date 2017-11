Martín dice que la Sociedad Año Jubilar desaparecerá con la nueva fundación

Santander, 22 nov (EFE).- El consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, Francisco Martín, ha negado que la nueva fundación que se va a crear para seguir promocionando el Camino Lebaniego suponga un aumento de las empresas públicas ya que con su puesta en marcha desaparecerá la Sociedad Año Jubilar.

Así ha respondido a las críticas de los grupos de la oposición, que han acusado al Gobierno de Cantabria de incumplir su compromiso de no engordar la estructura de los empresas públicas con una nueva fundación.

Durante su comparecencia en la Comisión de Economía del Parlamento para presentar los presupuestos de su consejería, ha explicado que se creará una fundación y no una sociedad porque se quiere tener patrones y esa es la fórmula adecuada según las recomendaciones del Ministerio de Hacienda.

El objetivo es dar continuidad a la promoción del Camino Lebaniego, un "producto turístico de peregrinación único en el mundo" que se diferencia de Santiago, ya que el peregrino puede pasar por dos lugares santos en un solo camino.

El consejero ha defendido también la gestión del Año Jubilar, que a su juicio hay que evaluar una vez que acabe, cuando se cierre la Puerta del Perdón el próximo abril.

"Las notas a final de curso y hasta el momento no están siendo malas", ha afirmado tras subrayar que la ocupación ha "aguantado" durante un verano "flojo desde el punto de vista climático", después de que de abril a junio se registrasen cifras récord.

Además ha rechazado que se utilice "un no bis de un cantante" para criticar su gestión. "Que un artista no hiciera un bis solo afecta a su credibilidad", ha subrayado. Y ha defendido que el éxito tiene que ver con las cifras que se están consiguiendo y "no con las percepciones que se pueden tener".

Ha aludido así a las críticas de Ciudadanos y Podemos, que le han reprochado el gasto en inserciones en las redes sociales para promocionar el concierto de Enrique Iglesias.

El portavoz de la formación naranja, Rubén Gómez, ha calificado de "pésima" la gestión del Año Jubilar y ha dicho que le produce "pavor" pensar que se va a prolongar con la nueva fundación, que para el diputado de Podemos José Ramón Blanco solo va a servir "para tirar dinero público", gestionar sin un control y que "los cuatro amiguetes de siempre se lo llevan caliente para casa".

Blanco ha calificado los presupuestos de "escándalo" y de "auténtica vergüenza", ha acusado a Martín de ser "sin duda el consejero más incapaz de la historia de Cantabria" y le ha tachado de "consejerucho de Turismo", que "solo sabe vender humo y hacerse la foto mientras Cantabria se hunde".

Tras exigirle que paralice el proyecto para crear un polígono industrial de Las Excavadas, porque, en su opinión, en el Besaya "hay suelo industrial de sobra" y el objetivo es "la especulación pura y dura", le ha pedido que se marche "si quiere hacer algo decente".

El consejero ha afeado a Blanco que recurra al insulto personal y las descalificaciones "basadas en la nada", a "técnicas barriobajeras" y "tobilleras futbolísticamente hablando", que ha atribuido a que el diputado de Podemos "no se ha leído el presupuesto" mientras el resto de los grupos sí lo ha hecho.

Además le ha reprochado que niegue "cosas tan evidentes como que Torrelavega necesita suelo industrial, cuando "apenas queda" en toda la comarca del Besaya.

"¿Quién le sopla esas cosas, los defensores de un limonero?, ha añadido Martín, quien ha subrayado que en la elección de Las Excavadas para crear ese suelo se ha ido de la mano del Ayuntamiento.

El diputado popular Eduardo Van den Eynde ha apuntado que Industria es la consejería que más crece en 2018- un 15,41 por ciento hasta los 88 millones- pero ha advertido de que "cuando se tienen pocos recursos es crecer muy poco".

"No es un problema de un consejero ni de su capacidad sino de prioridades políticas y de falta de recursos", ha apostillado, tras señalar que el año próximo las consejerías del PRC gastarán 367 millones y las del PSOE 1.700, y que a Industria le corresponderá alrededor de un 4 por ciento de todo ese gasto.

Martín ha reconocido que, aunque en porcentaje se produce un aumento importante, en términos absolutos se traduce "en 8 o 9 millones", aunque ha subrayado que el Gobierno "sí confía en la Consejería porque la dota de más presupuesto".