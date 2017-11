Los grupos de la oposición reclaman que Gobierno no negocie con un tránsfuga

Santander, 23 nov (EFE).- Los grupos parlamentarios de Podemos y PP y el diputado de Ciudadanos Rubén Gómez han presentados sendas proposiciones no de ley con las que, principalmente, instan al Gobierno de Cantabria a que no negocie y apruebe los presupuestos para 2018 con el apoyo de un "tránsfuga".

La oposición coincide en considerar que el abandono de Juan Ramón Carrancio de Ciudadanos, el partido con el que concurrió a las elecciones, es un "claro caso de transfuguismo", como refleja el PP en la exposición de motivos de la iniciativa que ha registrado en el Parlamento.

Rubén González, en su propuesta, insta al Gobierno a "negociar únicamente" con los partidos políticos que legítimamente representan a los cántabros en esta Cámara y a comprometerse a aprobar los Presupuestos Generales de Cantabria para 2018 obteniendo los votos favorables solo de estas formaciones.

El excompañero de filas de Carrancio recuerda que la RAE define un tránsfuga como aquella persona que con un cargo público no abandona este al separarse del partido que lo presentó como candidato.

Y añade que, aunque algunos quieran utilizar "argumentos capciosos para negar la realidad, "no cabe duda" de que en el Parlamento de Cantabria se da un "claro caso de transfuguismo político".

Por su parte, el PP insta al Ejecutivo cántabro a comprometerse "sin ambigüedad" a negociar las iniciativas parlamentarias, de cualquier naturaleza, "única y exclusivamente" con los representantes de los grupos parlamentarios surgidos de los partidos que fueron legítimamente elegidos.

El PP destaca que, "por mucho que se quiera dar una visión más o menos técnica", la situación que se ha generado en el Parlamento con la salida de Carrancio de Ciudadanos, "puede ser definida éticamente como un claro caso de transfuguismo".

Una práctica que, para el PP, "parecía haber desaparecido" de la política de Cantabria, pero que "vuelve a estar de actualidad" y que debería ser "censurada de forma tajante" por las formaciones democráticas representadas en la Cámara.

Además, en su correspondiente iniciativa, Podemos insta al Gobierno a aprobar los presupuestos para los años 2018 y 2019 con el apoyo de "uno o varios" de los partidos políticos que se presentaron a las elecciones de 2015 y que tienen representación en el Parlamento.

Y a que, en caso de que eso no se produzca, y el Gobierno no tenga el apoyo de uno de esos partidos, "haga cuanto sea necesario para quedarse en minoría en la Cámara, de manera que no se altere el mandato de la ciudadanía" con la abstención o voto a favor de algún diputado que no pertenezca a ninguno de los partidos que obtuvo representación en las elecciones de 2015.

También pide que esas condiciones se apliquen al resto de iniciativas que son sometidas a votación en comisiones, el hemiciclo o la Mesa.

Para el secretario de Organización del PRC, Rafael de la Sierra habría que proponer a los grupos que han presentado estas propuestas "al Premio Nobel de la Hipocresía", sobre todo al PP.

"Es auténticamente impresentable que nos haga un introito a su propuesta como si fueran totalmente ajenos a una situación de corrupción, de presión a los cargos públicos, compra de votos, de diputados o de alcaldes, que es total y absolutamente responsabilidad del PP de Cantabria", ha afirmado en declaraciones a los periodistas.

Ha criticado que el PP plantee esta iniciativa en el Parlamento cuando "en todos los demás sitios lo que hace es aplicar aquello que mejor les conviene", desde "una hipocresía y una demagogia" con la que el PRC "no va a colaborar".

De la Sierra ha destacado que lo que harán los regionalistas es reunirse con todos los grupos de la oposición, entre mañana y el lunes, para hablar de los presupuestos e incorporar aquellas propuestas que "mejoren las cuentas".

Preguntado si también se reunirá con Carrancio, ha respondido que el presupuesto "se presentará al grupo mixto, que tiene dos diputados".

De la Sierra ha defendido que el Gobierno de Cantabria tiene "una actitud abierta", mientras que la de otros grupos "no es tan generosa ni tan transparente", y por eso va hablar con todos y "con la mejor disposición".

Ha subrayado también que el PRC tiene una trayectoria "impecable" y la va a seguir teniendo en el futuro.

"Nosotros jamás ni hemos ni vamos a comprar votos, ni a presionar a la gente ni hacer maniobras de las que luego nos tengamos que avergonzar", ha remachado, para añadir a continuación que los 35 diputados del Parlamento "votarán lo que consideren oportuno".

Además ha apuntado que no sabe si, por ejemplo, los diputados del PP estarían dispuestos a garantizar que cumplirían lo que les diga su partido porque "ya en varias ocasiones han dicho que no hacen caso al partido, nada más que el grupo, donde tienen mayoría".