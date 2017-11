Revilla irá a Cataluña en campaña para apoyar a Miquel Iceta

San Felices de Buelna, 23 nov (EFE).- El presidente de Cantabria, el regionalista Miguel Ángel Revilla, ha anunciado hoy que irá a Cataluña durante la campaña electoral para apoyar al candidato del PSC, Miquel Iceta, que ha asegurado que es "amigo".

Revilla ha añadido que no tiene aún claro cuándo va a ir, pero sí ha dicho que será un solo día y posiblemente el día antes de la jornada de reflexión.

"No voy a hacer campaña, yo voy a apoyar, ya lo he dicho, que estoy a favor de los partidos constitucionalistas, pero muy especialmente de alguien que me lo ha pedido, que le tengo en muy buena estima y que se llama Miquel Iceta", ha anunciado a los periodistas que le han preguntado sobre este asunto durante una visita a la fábrica de Fundinorte en San Felices de Buelna.

Revilla ha asegurado que él es una persona libre, sin "ataduras de nadie en el ámbito nacional, salvo en lo que afecta a Cantabria".

Y ha insistido en que apoyará a Iceta porque "es un buen hombre, un hombre razonable" y "sería muy bueno" que "estuviera en el Gobierno de la Generalitat".

El presidente cántabro y secretario general del Partido Regionalista de Cantabria ha precisado que su apoyo a Iceta es una "opción personal", porque siempre le gusta opinar de las cosas. "Y como soy libre, digo lo que pienso".