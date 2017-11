Cantabria cree que "primer debate" debe ser corregir "déficit global" de CCAA

Santander, 24 nov (EFE).- El Gobierno de Cantabria considera que el "primer debate" que hay que afrontar de cara a un nuevo modelo de financiación autonómica es el de aportar las medidas necesarias para corregir el "déficit global" que arrastran las comunidades autónomas por la financiación de los servicios que prestan.

Y propone, además, que esas medidas estén orientadas a garantizar la "suficiencia dinámica" del sistema "a lo largo del tiempo", atendiendo a "la naturaleza y características específicas de los distintos tipos de gasto".

También Cantabria advierte de que eliminar "la garantía del statu quo", es decir que la actualización del sistema de financiación no puede suponer una pérdida absoluta de recursos para ninguna comunidad, "perjudicaría gravemente" a varias regiones, "que no podrían prestar adecuadamente los servicios públicos fundamentales".

Esos planteamientos están recogidos en el documento, de 17 páginas y que ha consultado Efe, que el Gobierno de Cantabria ha remitido a la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local del Ministerio y que ha sido requerido a todas las regiones para la posterior elaboración del texto sobre el que se iniciará la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica.

Cantabria reconoce lo complicado que es la evaluación del actual sistema de financiación por diversas causas, que le hace ser "uno de los más complejos de la historia".

El Gobierno de Cantabria incluye entre esas causas que los recursos adicionales del Estado se reparten "con unas premisas arbitrarias y diferentes" a las variables que rigen el sistema, que se otorga "gran peso" a la población, o que el concepto de lealtad institucional está restringido, porque el Estado introduce medidas fiscales que no comparte con las regiones.

También apunta Cantabria que se suman a esa complejidad los fondos complementarios, que "generan inestabilidad en la recepción de los recursos", y concluye la región que el sistema viene de una "coyuntura económica de extraordinaria dificultad, en plena crisis, lo que le impide desarrollar todo su potencial".

El Gobierno de Cantabria dedica más de tres páginas a exponer su opinión y los datos que reflejan que no se cumple uno de los principios del sistema de financiación autonómica: garantizar que las comunidades disponen de los recursos suficientes para financiar el total de los servicios de su competencia.

Cantabria considera necesario analizar el porqué se ha producido un aumento de la participación del Estado en el volumen global de los impuestos pagados por los españoles frente a la disminución del peso relativo en el PIB de la financiación del conjunto de comunidades.

También es "relevante" para Cantabria la diferencia que existe entre los recursos por habitante de los que disponen las comunidades del régimen común y los de las de régimen foral (País Vasco y Navarra) y habla de "perjuicios" en materias como la recaudación del IVA y los impuestos especiales o mayor "presión" para las regiones del régimen común a la hora de obtener ingresos "vía ejercicio de capacidad normativa".

En este sentido, Cantabria considera que se producen "situaciones de competencia fiscal desleal".

El Gobierno de Cantabria destaca también el "efecto frontera", que afirma que "multiplica" la situación anterior.

Cantabria recuerda que las comunidades deben disponer de los recursos suficientes para financiar sus servicios, "con independencia de su capacidad para generar ingresos propios", y considera que hay que armonizar la normativa tributaria autonómica para que no sea "una herramienta de competencia fiscal".

Entre sus propuestas, el Gobierno cántabro vuelve a plantear que no es "razonable" que el número de habitantes sea la variable para fijar la financiación de cada comunidad, porque opina que "a menor población, mayores serán los costes fijos por persona que soporta una comunidad", además de solicitar que se tenga en cuenta la dispersión de esa población o la orografía de la región.

"Si el coste de prestación de un servicio no es el mismo en todas las comunidades autónomas, tender a igualar la financiación per cápita no solo no tiene sentido, sino que perjudica seriamente a las comunidades que soportan mayores costes por persona a la hora de prestar sus servicios", asegura el Gobierno cántabro.

Desde Cantabria también se propone un cambio en el funcionamiento del Consejo de Política Fiscal y Financiera para que haya una mejor participación de las comunidades y se tenga en cuenta su opinión a la hora de tomar decisiones.