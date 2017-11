El PRC pide un plan de calidad del aire ante episodios de contaminación

Santander, 24 nov (EFE).- El grupo regionalista en el Ayuntamiento de Santander ha pedido hoy que la ciudad cuente con un plan de calidad del aire, en el que se incluya un protocolo de actuación para eventuales episodios de especial contaminación atmosférica.

Con este objetivo, los regionalistas han registrado esta mañana una moción para que en el próximo pleno del Ayuntamiento se debata la puesta en marcha de esta herramienta, con la que recuerdan que la ciudad no cuenta y que consideran "necesaria".

En un comunicado, su concejal Raúl Huerta ha explicado que el objetivo de su grupo es dotar a Santander de un instrumento que recoja medidas preventivas que "eviten" la necesidad de implantar otras "correctoras", pero que incluya también un protocolo de actuación para el supuesto de que estas fueran necesarias.

Y ha señalado la necesidad de "reconocer" que la ciudad tiene "episodios de mala calidad del aire", por lo que ha instado a adoptar un protocolo que estudie qué hacer y cómo informar a la ciudadanía de las medidas a tomar en esos casos".

Por el contrario, Huerta ha lamentado que, ante ese tipo de situaciones, la "única respuesta" del equipo de gobierno del PP "pase por desacreditar los datos", cuando, según ha añadido, "deberían estar trabajando para tomar las medidas necesarias para que mejoren".

En este sentido, ha señalado que, además del aviso realizado por Ecologistas en Acción esta semana -la organización incluyó a Santander entre las 17 ciudades españolas que habían sufrido importantes picos de contaminación por dióxido de carbono y las partículas en suspensión PM10-, el Defensor del Pueblo ya dio la "primera voz de alarma" en diciembre del año pasado.

Entonces, Huerta ha recordado que este organismo actuó de oficio en 14 municipios, entre ellos Santander, a las que solicitó información para conocer las medidas que contemplan para atajar su contaminación atmosférica urbana.

"Entonces y ahora no se hizo nada, porque la calidad del aire es otro de esos temas en los que el PP ha decidido no entrar y Santander no puede permitirse esa inacción", ha sentenciado el concejal regionalista, quien considera necesario sentar las bases para "garantizar en todo momento una calidad del aire óptima".

A este respecto, ha apuntado que el objetivo, "alejado de alarmismos pero también de la inacción actual", ha de pasar por reconocer que, aun cuando los niveles medios anuales de las estaciones santanderinas no superan los umbrales permitidos, hay episodios de "importante contaminación", especialmente en lo referente de la emisión de partículas PM10, las más contaminantes.

Y ha aludido al registro de la Agencia Europea de Medio Ambiente que cuenta con un histórico de los últimos cien días, de los que, según ha asegurado, el 18 por ciento del tiempo Santander ha tenido una calidad de aire mala y un 4 por ciento regular.

Raúl Huerta ha apuntado, además, que ha habido episodios "graves" y ha citado una emisión de ayer, jueves, a las 10.00 horas en el centro de la ciudad, con un nivel de partículas PM10 de 82.7 microgramos por metro cúbico, "muy lejos de los 50" establecidos como umbral, ha recordado.

"Esta situación es real y hay que trabajar para minimizarla todo lo posible", ha concluido el edil del PRC, quien se ha mostrado "confiado" en que la Corporación "compartirá" la importancia de estos objetivos y "votará unánimemente para trabajar en la consecución de un Santander medioambientalmente más sostenible".