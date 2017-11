PSOE de Laredo acusa a oposición de urdir moción de censura contra el alcalde

Laredo, 24 nov (EFE).- El equipo de Gobierno del PSOE de Laredo ha acusado al resto de grupos de la oposición -PP, PRC, IU y SSPL- de urdir de forma "injustificada" una moción de censura contra el alcalde, Juan Ramón López Visitación, tras unas manifestaciones vertidas ayer por el Partido Popular que indicaban este hecho.

En un comunicado, los socialistas afirman que durante esta legislatura el resto de formaciones han votado en contra de sus propuestas municipales e incluso "rechazaban" subvenciones conseguidas con el fin de "conspirar por un lado y falsear la realidad por otra, para justificar una política innombrable".

"Ahora entendemos por qué IU y sus socios de SSPL ofrecían sus votos al mejor postor en cualquier votación e incluso para tumbar al Gobierno. Ahora entendemos todos por qué incluso se atrevían a decirlo en público", apostillan.

Además, el PSOE manifiesta que si la moción de censura no ha prosperado es porque tanto PP como PRC, a pesar de "contar con los votos" de los otros dos grupos municipales, "no se han puesto de acuerdo sobre quién iba a encabezar la alternativa al alcalde electo democráticamente".

En opinión de los socialistas, esos "juegos de poder" nada tienen que ver con el "bienestar" y el "interés" del pueblo de Laredo, cuyos vecinos han perdido "muchas oportunidades" a causa de "un bloque obstruccionista que por sistema votaba 'no' a todos los proyectos e inversiones que el Gobierno conseguía".

"Justificaban su bloqueo con falsedades manifiestas, aduciendo que no dialogábamos, que no trabajábamos y que no sabíamos lo que hacíamos", añaden.

Sin embargo, el Ejecutivo local del PSOE ha asegurado que en estos dos años y medio de legislatura ha conseguido poner en marcha "más obras, arreglar más infraestructuras, traer más dinero que ningún otro Gobierno de Laredo en más de 25 años".

Respecto al respaldo puntual del Partido Popular a la modificación de crédito para instalaciones deportivas, los socialistas han mostrado su satisfacción por un hecho que entienden como "rectificación", aunque desmienten que se haya firmado "ningún acuerdo económico".

"Eso es falso y aunque entendemos que virar el rumbo tan de golpe sin derrapar es difícil y complicado, esperamos también una rectificación sobre esto", afirman.

Finalmente, el equipo de Gobierno del PSOE subraya que "el único pacto" que ha existido en esta legislatura es el de los grupos de la oposición para "obstruir" el futuro de Laredo por "mezquinos intereses políticos, mientras esperaban ponerse de acuerdo en cómo se repartían el poder".

"Como equipo de Gobierno democráticamente elegido con el mayor número de votos en las anteriores elecciones, seguiremos trabajando como hasta ahora por el bien del pueblo y tendiendo la mano a todos aquellos que quieran sumarse a ellos con sus votos, por mucho mal que hayan hecho en el pasado", concluyen los socialistas.