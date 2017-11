PP denuncia la externalización de la comunicación del Palacio de Festivales

Santander, 27 nov (EFE).- El PP ha denunciado hoy que el Gobierno de Cantabria ha externalizado el servicio de comunicación del Palacio de Festivales, del que, según los populares, se ha hecho cargo la empresa que llevó la campaña del líder de los socialistas cántabros, Pablo Zuloaga, a la Secretaria General del partido.

Para que el consejero de Educación, Cultura y Deporte, Francisco Fernández Mañanes, se explique, el grupo popular ha registrado cinco preguntas que se debatirán, previsiblemente, en el pleno del Parlamento de Cantabria del próximo 11 de diciembre.

De esta forma, el diputado popular, Íñigo Fernández, ha señalado en rueda de prensa que su grupo dará al consejero la "doble" oportunidad de aclarar una operación que considera "bastante oscura" y de "paralizarla", porque a su juicio se trata de un "error" y un "atropello".

"No se pueden utilizar las instituciones de Cantabria para pagar favores, señor Zuloaga", ha subrayado Fernández, quien ha acusado al secretario general del PSOE de Cantabria y alcalde de Santa Cruz de Bezana, de "entrometerse y mangonear" el Ejecutivo regional, mientras el presidente, Miguel Ángel Revilla, se dedica a "buscar polémicas", en lugar de gobernar.

El diputado del PP ha explicado que la comunicación del Palacio de Festivales la llevaba desde hace años "a plena satisfacción" una funcionaria, sin embargo ha agregado que ahora se ha decidido contratar a una empresa para ese servicio.

Se trataría, según ha asegurado Fernández, de la empresa y de "una persona vinculada" a la campaña de Pablo Zuloaga en las primarias del PSOE de Cantabria.

Esto supondrá, ha añadido, el gasto de más dinero público, porque mientras la funcionaria, que desempeñó esta labor hasta el pasado viernes, seguirá cobrando su salario, aunque en otro destino, también habrá que pagar a la empresa que se ha hecho cargo del servicio de comunicación del Palacio de Festivales.

De confirmarse esta situación y si el Gobierno sigue adelante, Fernández entiende que se trataría de una prueba "muy gráfica" sobre el "verdadero sentido" de la sustitución del anterior consejero de Educación, Cultura y Deporte, Ramón Ruiz.

"A lo mejor otros consejeros no estaban dispuestos a poner la Consejería en manos de los caprichos del señor Zuloaga", ha incidido el diputado popular, quien ha destacado la "prestigiada" figura de Fernández Mañanes, al que ha pedido "que se respete" y que "no se preste" a esto, porque está, a su juicio, en un nivel "muy por encima". "No se comporte como un títere", le ha instado.

Íñigo Fernández, que ya criticó en una anterior ocasión la presencia de Zuloaga en un acto del Gobierno como el inicio del curso escolar, ha recalcado hoy que el líder de los socialistas cántabros "tiene que aprender cuál es su papel".

Y le ha reclamado que "deje de entrometerse y mangonear" los asuntos del Ejecutivo regional, del que no forma parte, al tiempo que ha criticado que "cuando hay un problema" en Cantabria el presidente, Miguel Ángel Revilla, "no está". "¿Dónde está el señor Revilla? Quizá debiera dejar de buscar continuamente polémicas y dedicarse a gobernar de una vez", ha sentenciado.