Una masa de aire polar desplomará temperaturas y dejará abundantes nevadas

Madrid, 27 nov (EFE).- La llegada de una masa de aire frío del ártico a la península provocará un desplome casi generalizado de las temperaturas acompañado de nieve en cotas muy bajas, que podrían dar lugar a la primera ola de frío del otoño.

El anticiclón que actualmente domina la península cambiará de posición las próximas horas lo que facilitará la entrada de ese aire tan frío, ha explicado a EFE Delia Gutiérrez, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para detallar que el miércoles, el norte peninsular acusará ya una bajada importante de los valores.

Ese día las mínimas bajarán hasta los 10/15 grados bajo cero en puntos de montaña mientras que en comunidades de la meseta norte, como Castilla y León las temperaturas podrían bajar hasta los 8 grados en áreas puntuales y hasta los 6 grados en zonas más extensas.

Ante esta situación, la Agencia de Meteorología ha activado el aviso amarillo (riesgo) por mínimas de 6 grados bajo cero o nevadas en las provincias de Huesca, Teruel, Cuenca, Guadalajara, Burgos, Soria, Girona y Lleida y en las comunidades de La Rioja, Asturias, Cantabria, Navarra.

A partir del jueves, el frío se diseminará por toda la península y abarcará, probablemente, toda la semana, ha añadido Gutiérrez para incidir en que este episodio destacará más por las temperaturas tan bajas que se prevén que por la cantidad de precipitación acumulada.

No se espera mucha acumulación debido, principalmente, a que el aire polar no llegará cargado de mucha humedad aunque las nevadas serán destacables, pero no importantes, sobre todo el viernes y el sábado en una amplia zona de España.

La meteoróloga ha subrayado que todavía es pronto para hablar de ola de frío aunque tiene toda la "pinta" de que así será, sin embargo, ha añadido será necesario esperar para ver como evoluciona la atmósfera.