IU pide que la residencia La Pereda solo se destine a fines sociales

Santander, 27 nov (EFE).- Izquierda Unida presentará en el pleno del Ayuntamiento de Santander de este jueves una moción para "cerrar cualquier opción especuladora" sobre el solar de la residencia La Pereda, que se cerró en 2012 con la reubicación de cerca de cien residentes, y para que se destine solo a fines sociales.

Según ha informado la formación en nota de prensa, con esta moción se trata de asegurar el "compromiso municipal" de que la calificación del suelo ocupado por el edificio "no permita un cambio de uso de equipamiento sanitario-asistencial a residencial".

"Si permitiéramos ese cambio de uso, Santander daría de nuevo la espalda a sus necesidades reales de atención a los mayores a través de unos servicios a la dependencia públicos y de calidad, y optaríamos por entregar ese equipamiento a la demanda de segundas residencias de lujo para residentes de otras comunidades", ha opinado el portavoz de Izquierda Unida (IU) y concejal del partido en Santander, Miguel Saro.

Saro ha afirmado que el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha "olvidado" el compromiso que adquirió en la última campaña electoral de "reabrir el edificio para usos sociales".

Ha asegurado también que el Gobierno regional "está intentando vender dicho edificio en un proceso de liquidación de patrimonio público con el fin de cuadrar cuentas", si bien ese "proceso de especulación" está "frenado" porque la parcela en la que se encuentra el inmueble está calificada en el Plan General de Ordenación Urbana de Santander como equipamiento sanitario-asistencial.

Así, no podría dedicarse a usos de hostelería hasta que el Consistorio no aprobase una modificación puntual del ordenamiento urbano, "una posibilidad que, al menos por el momento, no ha trascendido".

Según el portavoz de IU, el Ejecutivo ha solicitado al Ayuntamiento de la ciudad que inicie un expediente de modificación puntual del plan para que pase a ser un equipamiento no público, por lo que su formación solicitará este jueves que se rechace "cualquier tipo de modificación al PGOU".

"Nuestra intención es presionar para que el Gobierno regional cumpla su promesa inicial de reabrir el edificio y no especule con el suelo de la ciudad", ha concluido Saro.