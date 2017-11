La UC acoge la celebración del curso Smart Data Analytics

Santander, 28 nov (EFE).- La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Cantabria (UC) acogerá durante los próximos tres días la celebración del curso Smart Data Analytics (SDA), que será impartido por los profesores Wolfgang Härdle y Cathy Yi-Hsuan Chen, ambos de la Universidad Humboldt, de Berlín.

Organizado por el Departamento de Economía de la UC, este curso abordará herramientas y conceptos diseñados para el análisis de datos no estructurados con un fuerte enfoque en aplicaciones e implementaciones.

Según ha informado la UC en un comunicado, el análisis de decisiones se presentará de una forma comprensible para aquellos alumnos que, no teniendo una sólida formación matemática, tienen que confrontarse día a día en su trabajo con el análisis de datos estadísticos.

En este sentido, el curso de SDA dotará al profesional de un amplio abanico de técnicas que le permitirán efectuar análisis inteligente de datos.

Esta propuesta formativa, de 14 horas presenciales, se enmarca dentro de las actividades del proyecto de investigación 'New methods for the empirical analysis of financial markets' ('Nuevos métodos para el análisis empírico de los mercados financieros') del Santander Financial Institute (SANFI), de la Fundación UCEIF.

En concreto, el objetivo de este proyecto se centra en el desarrollo de nuevas técnicas econométricas, tanto en la valoración de activos financieros como en la gestión de riesgos y de carteras.

El profesor Härdle es un experto en ingeniería financiera, diseño de productos y análisis del riesgo crediticio, centrado en la investigación de las técnicas de reducción de la dimensión, la estadística computacional y las finanzas cuantitativas.

Actualmente, es el director del Centro de Investigación Cooperativa CRC 649 Economic Risk ('Riesgo Económico') y del Grupo de Formación de Investigadores Internacional Chino-Alemán IRTG1792 ×High dimensional non stationary time series analysis' ('Análisis de series temporales no estacionarias de alta dimensión').