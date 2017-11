Acusado de agredir sexualmente a menor tiene la "conciencia muy tranquila"

Santander, 28 nov (EFE).- El acusado de agredir sexualmente a un niño de nueve años en el domicilio del menor, para el que el fiscal pide trece años de cárcel y una indemnización de 6.000 euros, ha afirmado que tiene la "conciencia muy tranquila" y ha negado que los hechos ocurriesen.

El procesado lo ha asegurado así durante el juicio que este martes ha quedado visto para sentencia en la Audiencia de Cantabria.

La Fiscalía le acusa de haberse valido de la confianza que tenía con la familia para agarrar por un brazo al menor, desnudarle y hacerle una felación, después de pedirle que le tocara el pene y de que este se negara.

Según el escrito provisional del Ministerio Público, el acusado, que tenía 18 años cuando supuestamente ocurrieron los hechos, le dejó un paz "ante sus reiterados ruegos" y le pidió perdón y que no se lo contará a nadie.

Además de la pena de cárcel y la indemnización por los daños morales y sus secuelas, el fiscal pide que se le prohíba acercarse a menos de 300 metros tanto a la víctima como a su domicilio, durante 18 años.

Los hechos habrían ocurrido el 1 de diciembre de 2011, cuando los dos se encontraban a solas jugando a "la Play" en la casa familiar del niño, a la que el joven solía acudir con frecuencia, ya que era amigo de los dos hermanos mayores del menor, con quienes no ha tenido ninguna relación posterior a la denuncia.

La acusación particular, que ejerce el padre del menor, ha pedido para el acusado quince años de prisión, una indemnización de 12.000 euros y la misma medida de alejamiento que el fiscal por un delito de agresión sexual.

El acusado ha declarado que no era habitual que se encontrase a solas con el niño y ha señalado que este se "enfadaba siempre" con él "por esconderle los mandos" o por "ganarle" jugando a videojuegos.

Al ser preguntado por la acusación particular, ha asegurado que no se acuerda de si le condenaron por hechos parecidos, que implicaban al mismo menor, cometidos cuando aún no había alcanzado la mayoría de edad. "Solo me dijeron que firmara", ha añadido.

El padre ha apuntado que sí se condenó al joven en un proceso judicial anterior, y ha relatado como su hijo le contó los hechos el día después de que supuestamente tuviesen lugar, durante su visita de fin de semana.

"Empezó como una carretilla", ha asegurado el padre, que a la mañana siguiente acudió en dos ocasiones a la Policía, la primera para "asesorarse" porque, según su testimonio, se bloqueó. "No quería creérmelo", ha reiterado.

Durante la segunda visita, se avisó a la madre del menor, quien también ha declarado en la vista de este martes y ha explicado que en un primer momento tampoco podía creer "que eso le pasara a él".

"Después tienes que enfrentarte a la realidad y la realidad es que sí pasó", ha defendido, y ha explicado que, aunque ambos se quedaban solos a menudo, no notó "nada raro", porque veía al procesado "como un hijo más".

"Lo último que le dije fue que yo confiaba en él, que por qué lo había hecho", ha comentado antes de decir que ya no mantiene ningún contacto con el acusado y que no ha vuelto a "tocar el tema" con su hijo, ya que a él "esta situación le da muchísima vergüenza".

Por su parte, los dos hermanos mayores del niño han afirmado que el acusado sí se quedaba a solas con él y que, pese a no habérselo preguntado, no creen que este sea "capaz" de inventarse los hechos.

El Ministerio Público ha defendido en sus conclusiones que el menor no tenía "ni malicia, ni capacidad de fabulación, ni motivos para denunciar" la supuesta agresión, y ha opinado que la "nimiedad" de la razón esgrimida por el procesado "habla por sí sola".

Para la acusación particular, mientras que el testimonio del niño es "constante y sin fisuras", el acusado "miente sobre circunstancias absurdas", por lo que ha solicitado a la sala una "sentencia ejemplarizante".

La defensa ha pedido la absolución del joven aludiendo a que "es necesaria" una "certeza plena" para condenarle y no solo que un testimonio sea "verosímil".

"No estamos hablando de una sentencia de menores, estamos hablando de trece y quince años", ha mantenido el letrado, que ha insistido en que "son muchos años, es la vida de una persona, por unos hechos que no han quedado probados".