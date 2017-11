La AEHC entrega el Horeca a Cofradía de la Santísima Cruz de Santo Toribio

Santander, 28 nov (EFE).- El presidente de la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria (AEHC), Ángel Cuevas, ha entregado el premio Horeca 2017 a la Cofradía de la Santísima Cruz de Santo Toribio en el transcurso de la XXXV Gala de Hostelería que se ha celebrado este martes.

La gala de la entidad hostelera ha contado con la presencia, entre otras autoridades, de los consejeros de Presidencia y Justicia y de Turismo, Rafael de la Sierra y Francisco Martín, respectivamente.

En su intervención, el presidente de la AEHC ha considerado que la hostelería de Cantabria "es hoy más potente".

Y, utilizando un símil con el pilotaje de un avión que ha mantenido durante todo su discurso, ha opinado que ahora tiene un "viento de cola" a través de nuevos acuerdos, nuevos servicios para los socios de la AEHC y nuevas actividades para dinamizar la hostelería.

En este sentido, también ha considerado "muy relevante" la "alianza" con Sodercan para fomentar la innovación, mediante la cual se van a poner en marcha una decena de acciones, de las cuales una ya está en curso, la aplicación de comida a domicilio.

Asimismo, Cuevas ha recordado que se ha llegado a un acuerdo con los sindicatos que se ha traducido en la firma de un nuevo convenio para los próximos cinco años.

No obstante, Cuevas ha apuntado que hay alguno problemas como la "deficiente" regulación de los pisos turísticos y la normativa de las terrazas.

Sobre el primer asunto ha opinado que "economía colaborativa sí, sumergida no" y en cuanto a las terrazas ha destacado que la normativa se debe adecuar a la realidad actual y no "inventar trabas para cosas que no molestan a nadie".

La Cofradía de la Santísima Cruz de Santo Toribio ha sido galardonada por su labor de custodia del trozo más grande la Cruz de Jesucristo, que se guarda en el monasterio de Santo Toribio de Liébana.

Y el premio se ha hecho coincidir este año con la celebración del acontecimiento religioso y social más importante que conmemora Santo Toribio de Liébana como uno de los cinco lugares santos del mundo: el Año Jubilar Lebaniego.