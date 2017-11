Cs dice Gobierno es cómplice de tránsfuga que le aprobará presupuesto gratis

Santander, 28 nov (EFE).- El portavoz de Ciudadanos, Rubén Gómez, ha acusado hoy a los grupos que sustentan al Gobierno, PSOE y PRC, de ser cómplices de "un tránsfuga" que les va a aprobar "prácticamente gratis" un presupuesto que, a su juicio, de otra manera "no pasaría el corte".

Así lo ha afirmado en su intervención para defender la enmienda a la totalidad que ha presentado a las cuentas regionales de 2018 en el pleno del Parlamento, donde ha calificado de "inmoralidad e indecencia" que el Gobierno se apoye en el diputado del grupo mixto y antes parlamentario de Ciudadanos para secar adelante el presupuesto.

Para Gómez, el Ejecutivo ha presentado unas cuentas que no servirán para gestionar mejor los recursos de Cantabria, sino todo lo contrario, porque insisten en el gasto improductivo.

El diputado de Cs ha dicho que eso no hubiera sido "una brecha insalvable" porque se podría haber llegado a un entendimiento sobre el presupuesto y ha subrayado que su partido ya demostró el año pasado que está dispuesto al diálogo y a la negociación.

Pero el Gobierno, ha añadido, no quiere negociar, porque "no la hace falta" y se comporta como un Ejecutivo con mayoría absoluta, cuando los votantes no eligieron que la tuviera y le forzaron al diálogo.

Según Gómez, lo que se está comprobando hoy es que la "mayoría emanada de las urnas es atropellada por quién solo se representa a a sí mismo" y que usa el voto "en su propio beneficio".

A su juicio, sin ese apoyo el Gobierno no conseguiría aprobar un presupuesto que además va acompañado de una subida de impuestos que "castiga a las clases trabajadoras" y cuya recaudación, ha denunciado, se destinará a las perdidas por su "nefasta gestión" del entramado de empresas públicas.