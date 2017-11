Dos años y medio para promotor que recibió 232.500 euros y ni compró el solar

Santander, 29 nov (EFE).- La Audiencia de Cantabria ha condenado a dos años y medio por apropiación indebida a un hombre que recibió 232.500 euros de un amigo y sus padres para construir una promoción de viviendas en la provincia de Alicante y ni siquiera llegó a comprar el solar.

El acusado invitó a su amigo a participar en un proyecto para construir 16 viviendas en Alicante y este, a su vez, convenció a sus padres para que se unieran.

Los tres constituyeron una sociedad cuyo objeto era la construcción de las viviendas e ingresaron distintas sumas de dinero durante 2007 hasta un total 232.500 euros, cantidad con la que el condenado deberá indemnizar a los perjudicados.

Al ver que había pasado el plazo previsto para la ejecución de las viviendas, preguntaron por la promoción al acusado, del que obtuvieron "largas y excusas", hasta que se personaron en el lugar en la que se iban a edificar y comprobaron que ni siquiera había hecho las gestiones necesarias para comprar el solar.

Además, el ayuntamiento había declarado caducada, en julio de 2011, la licencia que le había concedido en 2007 al haber transcurrido el tiempo establecido legalmente para el inicio de las obras, explica el tribunal en su sentencia.

La Audiencia le condena por apropiación indebida agravada, por la cantidad que distrajo (superior a 50.000 euros), y rechaza que el delito haya prescrito, como mantenía la defensa, al no haber transcurrido los diez años que fija la ley desde que se constituyó la sociedad, en enero de 2007.

Rechaza también que el acusado cometiera un delito de estafa como sostuvieron el fiscal y la acusación particular en sus conclusiones ya que entiende que, al inicio de la relación con los perjudicados, no tenía la intención de no cumplir la contraprestación a la que se estaba comprometiendo.

La Sala considera que el acusado, tras "las primeras dificultades" surgidas en el desarrollo del proyecto de construcción de las viviendas, "incumpliendo sus obligaciones desatendió el negocio y dio una finalidad distinta a las cantidades recibidas en provecho propio".

En su sentencia, que no es firme y ha sido recurrida ante el Tribunal Supremo, le condena también a una multa de 1.440 euros (ocho meses de multa con una cuota diaria de seis euros).